وزير الداخلية يشهد بيانات عملية لتدريب رجال الشرطة فى يوم المجند







كتب محمود عبد الراضى

شهد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، مراسم الاحتفال بيوم المجند للعام التدريبى 2017/2018م، وذلك بمقر الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن بحضور عدد من مساعدى الوزير وقيادات الوزارة.

وفى بداية الإحتفال وقف الحضور دقيقة حداد على أرواح رجال الشرطة الأبطال الذين ضربوا المثل والقدوة فى التضحية والفداء، وتم عرض فيلم تسجيلى عن "حياة المجند" لاستعراض كيفية قضاء المجندين لحياتهم على مدار اليوم وأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهم، والقيم والصفات التى يكتسبها المجند إلى جانب المهارات التدريبية، ومدى الترابط بين الجنود والقادة، وطبيعة العمل والتضحيات التى يقدمها رجال الشرطة فى حماية الوطن.

وتضمن الاحتفال بعض العروض التى تعكس مجمل عمليات التدريب التى يحصل عليها المجندون وتساهم فى اكتسابهم المهارات المطلوبة التى تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية، ومستوى حضارى يضمن ثقة المواطن فى جهازه الشرطى.. حيث شملت (المشاة بالسلاح – اللياقة البدنية ومهارات الدفاع عن النفس - بيان اقتحام الأوكار الإجرامية وعرض الحبال - عرض المشاة).

واستعرض مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن خلال كلمته الأهداف الاستراتيجية التى تم تحقيقها خلال العام التدريبى 2017/2018 وما تم إنجازة فى مجال التدريب والتأهيل لكافة رجال الشرطة، إلى جانب استعراض ملامح الاستراتيجية التدريبية المزمع تحقيقها خلال المرحلة المقبلة لإعداد كوادر مؤهلة علمياً وتدريبياً وثقافياً قادرة على القيام بمهامها بكفاءة واقتدار.

وكريم وزير الداخلية من الفائزين بمسابقات التدريب "ضباط – أفراد- مجندين" متمنيا للجميع دوام التوفيق فى خدمة الوطن.

وأدى المجندون يمين الولاء خلف اللواء وكيل الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن وانتهت مراسم الاحتفال بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.