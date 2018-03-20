video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 12:20 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التنمية المحلية يستقبل وفد مؤسسة تروس لمناقشة مشروع تناغم

الثلاثاء، 20 مارس 2018 10:26 ص
وزير التنمية المحلية يستقبل وفد مؤسسة تروس لمناقشة مشروع تناغم اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية





كتب ــ سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

استقبل اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية وفد مؤسسة تروس مصر للتنمية برئاسة حاتم خاطر،  وناقش اللقاء مشروع "تناغم" الذي أطلقته مؤسسة تروس مصر في نوفمبر 2016، و يهدف إلي خلق نموذج قابل للتعميم لتكاتف جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الحكومية لخلق تنمية مستدامة في القري، وينفذ المشروع في 14 قرية بمركز ومدينة اخميم بمحافظة سوهاج.

كما تناول اللقاء الإعداد للمؤتمر الأول لمناقشة حل فجوة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات في مصر والذي تنفذه مؤسسة تروس مصر في الفترة من 1 إلي 3 إبريل المقبل، وتشارك فيه الوزارة، وتم مناقشة أوجه التكامل والتنسيق بين المشروع وبرنامج تنمية صعيد مصر الذي تتولي إدارته الوزارة وبخاصة في مجالات التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل ودعم البنية الأساسية ومشروعات تمكين الفقراء وآليات تحفيز المشاركة الشعبية في المشروعات التنموية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التنمية المحلية: الـ 4 سنوات الماضية شهدت توسعات عملاقة بالبنية التحتية

تروس

تنمية القري

التنمية المحلية

المشروعات التنموية




لا تفوتك
"أين مشعل بن حمد" هاشتاج للقطرين بحثا عن شقيق تميم الأكبر

"أين مشعل بن حمد" هاشتاج للقطرين بحثا عن شقيق تميم الأكبر

فيديو..عمرو أديب يعرض احتفال اليوم السابع بـ10 سنوات:واحد من أكبر مواقع العالم

فيديو..عمرو أديب يعرض احتفال اليوم السابع بـ10 سنوات:واحد من أكبر مواقع العالم

مطورون عقاريون: حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية يحول مصر لنيويورك جديدة.. ويؤكدون: سيجذب استثمارات أجنبية ضخمة.. وأمين سراج: وجود أكبر شركة مقاولات فى العالم داخل مصر فى الوقت الحالى رسالة قوية للعالم

مطورون عقاريون: حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية يحول مصر لنيويورك جديدة.. ويؤكدون: سيجذب استثمارات أجنبية ضخمة.. وأمين سراج: وجود أكبر شركة مقاولات فى العالم داخل مصر فى الوقت الحالى رسالة قوية للعالم

"السفاح يكشف عن وجهه القبيح".. أردوغان يؤكد نيته احتلال 4 مدن سورية.. مصر تدين احتلال تركيا لـ"عفرين" وتجدد رفضها لانتهاك السيادة السورية.. "الخارحية": تدخل أنقرة عقد المشهد السياسى وعرض أرواح المدنيين للمخاطر

"السفاح يكشف عن وجهه القبيح".. أردوغان يؤكد نيته احتلال 4 مدن سورية.. مصر تدين احتلال تركيا لـ"عفرين" وتجدد رفضها لانتهاك السيادة السورية.. "الخارحية": تدخل أنقرة عقد المشهد السياسى وعرض أرواح المدنيين للمخاطر

رامى صبرى يخسر مليون جنيه فى إنبى بسبب الأهلى

رامى صبرى يخسر مليون جنيه فى إنبى بسبب الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة