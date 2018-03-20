وزير التنمية المحلية يستقبل وفد مؤسسة تروس لمناقشة مشروع تناغم







كتب ــ سيد الخلفاوى

استقبل اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية وفد مؤسسة تروس مصر للتنمية برئاسة حاتم خاطر، وناقش اللقاء مشروع "تناغم" الذي أطلقته مؤسسة تروس مصر في نوفمبر 2016، و يهدف إلي خلق نموذج قابل للتعميم لتكاتف جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الحكومية لخلق تنمية مستدامة في القري، وينفذ المشروع في 14 قرية بمركز ومدينة اخميم بمحافظة سوهاج.

كما تناول اللقاء الإعداد للمؤتمر الأول لمناقشة حل فجوة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات في مصر والذي تنفذه مؤسسة تروس مصر في الفترة من 1 إلي 3 إبريل المقبل، وتشارك فيه الوزارة، وتم مناقشة أوجه التكامل والتنسيق بين المشروع وبرنامج تنمية صعيد مصر الذي تتولي إدارته الوزارة وبخاصة في مجالات التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل ودعم البنية الأساسية ومشروعات تمكين الفقراء وآليات تحفيز المشاركة الشعبية في المشروعات التنموية.