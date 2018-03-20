وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا يفتتحان عددا من المشروعات بالمحافظة غدا

وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا يفتتحان عددا من المشروعات بالمحافظة غداالثلاثاء، 20 مارس 2018 05:14 م
اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية
قنا - هند المغربي
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يفتتح اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة عددا من المشروعات القومية بالمحافظة غدا.
وأوضح بيان إعلامى صادر عن محافظة قنا، أن وزير التنمية المحلية يزور محافظة قنا غدا، الأربعاء، ليفتتح عدد من المشروعات القومية التى تخدم المواطن القنائى يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ويبدأها بافتتاح وحدة مرور مركز قفط جنوب محافظة قنا.
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