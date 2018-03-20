وزير التعليم: نسعى لزيادة الملتحقين بالمدارس الفنية لـ75% الفترة المقبلة







كتب محمود طه حسين

وجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الشكر لكل الشركاء الذين حضروا حفل مسابقة مهنة فى صورة لطلاب التعليم الفنى.

وأضاف أنه بعد توليه المسئولية لاحظ عند توقيع نتائج النجاح فى الثانوية العامة والدبلومات أن الـ10 الأوائل من الدبلومات 9 منهم بنات، وهو مؤشر على دخول البنات بقوة فى مجالات التعليم الفنى.

وأوضح "شوقى" أن الوزارة مهتمة فى الفترة القادمة برفع مستوى الإدارات فى التعليم الفنى وزيادة نسب الالتحاق بنِسَب التعليم الفنى إلى 75% فى المرحلة الثانوية؜ بدلا من النسبة الحالية التى تصل إلى 55%؜ يلتحقون بالتعليم الفنى مقابل 45٪؜ بالتعليم الثانوى العام.

وكرم الدكتور طارق شوقى الطلاب الفائزين فى المسابقة.

ومن جانبه، قال مينا مجدى، خريج معهد دومبوسكو بالأميرية التابعة لنظام التعليم الفنى بالشراكة مع الحكومة الإيطالية، أنه درس 5 سنوات فى المعهد وبعد تخرجه تفاجئ بنظرة "غير لائقة" من سوق العمل لخريج التعليم الفنى.

وتابع مينا: "نفسى يكون التعليم حاجة مهمة لدى سوق العمل"، موضحا أن التعليم الفنى هو مستقبل مصر.

وعرض مجموعة من الطلاب قصص دراستهم فى عدة تخصصات فى التعليم الفنى منها تخصص الطاقة الشمسية والطاقة النووية واللوجستيات وصناعة السفن وتخصصات أخرى.



































































