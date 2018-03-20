وزير التجارة يبحث مع نظيره الرومانى تنمية العلاقات الاستثمارية بين البلدين







كتب إسلام سعيد

عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، لقاء مع شتيفان رادو أوبرا وزير بيئة الأعمال والتجارة الرومانى على هامش زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة فى فعاليات المؤتمر الوزارى العاشر لوزراء تجارة دول منظمة الاتحاد من أجل المتوسط.

وأشار قابيل، إلى أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون بين مصر ورومانيا على كافة الأصعدة وفى مختلف المجالات ، خاصةً المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية فضلاً عن زيادة الاستثمارات الرومانية بالسوق المصرى، مشيراً إلى حرص مصر على الاستفادة من التجربة الرومانية فى مجال الزراعة والاستعانة برومانيا كشريك استراتيجى فى توريد القمح إلى مصر، خاصة وأن مصر تستورد من رومانيا ما يزيد عن مليون طن من القمح سنوياً.

ونوه الوزير فى بيان اليوم، إلى ضرورة البناء على نتائج اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة والتى انعقدت خلال شهر يوليو الماضى بمدينة بوخارست وأسفرت عن عدد من النتائج الإيجابية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين من خلال الاتفاق على توقيع 5 مذكرات تفاهم للتعاون بمجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية المشروعات الاستثمارية المشتركة والتعاون فى المجال الزراعى و مجال الموارد المائية والرى، فضلاً عن التعاون بين موانئ الإسكندرية وكونستانزا.

وأشار قابيل، إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين مصر ورومانيا، حتى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التى تربط البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين الجانبين خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الماضي 617 مليون دولار، وارتفعت الصادرات المصرية إلى 124.3 مليون دولار مقابل 100.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 مشيراً إلى أن أهم السلع المصرية المصدرة للسوق الرومانى تتمثل فى الأسمدة والأدوية والأسلاك والكابلات والموصلات الكهربائية والخضر والفاكهة والكيماويات من لدائن وبلاستيك والحاصلات الزراعية.

وأضاف الوزير، أن الحكومة المصرية حريصة على زيادة الاستثمارات الرومانية بالسوق المصري وذلك لتحقيق أقصى استفادة من حزم الحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين الأجانب، لافتاً إلى أن الاستثمارات الرومانية في مصر بلغت نحو 18.3 مليون دولار أمريكى فى 60 مشروع استثمارى بالقطاعات الخدمية والصناعية ونظم المعلومات والاتصالات.

وأكد قابيل، على أهمية تشغيل خط الطيران المباشر بين مصر ورومانيا خلال العام الجاري بما يسهم في تنمية العديد من المجالات بين البلدين وفى مقدمتها السياحة خاصة في ظل قيام وفد من وزارة السياحة الرومانية بعقد اتصالات مع وزارة السياحة المصرية بهدف تفعيل اتفاق التعاون السياحي الموقع بين الجانبين خلال شهر أغسطس الماضي فضلاً عن مشاركة مصر في معرض السياحة الدولي المنعقد في مدينة بوخارست خلال شهر فبراير الماضي، لافتاً إلى ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الروماني في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ومن جانبه أشار شتيفان رادو أوبرا وزير بيئة الأعمال والتجارة الروماني إلى حرص بلاده على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أهمية تفعيل منظومة تبادل الوفود الاقتصادية والترويجية بين البلدين في شتي المجالات الأمر الذي سيسهم في تنشيط التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين مصر ورومانيا.

ولفت أوبرا، إلى أنه من المقرر أن يتم إيفاد وفد بعثة تجارية ومشتريات رومانية لمصر خلال أبريل ومايو المقبلين للتعرف على أهم المزايا التنافسية التى يتمتع بها المنتج المصرى، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه تم إيفاد وفد بعثة أعمال تجارية مصرية لمدينة بوخارست خلال شهر يناير وفبراير الماضيين، كما يحظى معرض القاهرة الدولى المقام حالياً بالقاهرة بمشاركة العديد من الشركات الرومانية.