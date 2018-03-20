وزير الإسكان يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة هيلتون لإدارة وتشغيل فندقين بالعلمين







كتب أحمد حسن

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجموعة هيلتون العالمية، لإدارة وتشغيل فندقين سيتم تنفيذهما بمدينة العلمين الجديدة، ووقع كل من الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية، وكارلوس خنيصر، نائب رئيس التطوير بمجموعة هيلتون العالمية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تلتزم مجموعة هيلتون العالمية بموجب مذكرة التفاهم، بتقديم الدعم الفنى بمراحل التصميم والإنشاء للفندقين، وإدارتهما والتسويق لهما، لمدة 15 سنة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.

وأضاف وزير الإسكان: سيتم إنشاء فندق الهيلتون بسعة 250 غرفة بالمنطقة السياحية، ويشمل منتجعاً صحياً، وجميع الخدمات اللازمة لمستوى الـ5 نجوم، وفندق "دبل تري" بسعة 300 غرفة بمنطقة الأبراج، بمستوى الـ 5 نجوم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الوزارة تهدف لتحويل مدينة العلمين الجديدة، إلى مقصد للسياحة العالمية، مثل مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، مشيراً إلى أنه سبق توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ماريوت الدولية لإدارة وتشغيل فندقين بمدينة العلمين الجديدة، وهما (فندق جي دبليو ماريوت بسعة 250 غرفة و 50 فيلا، وفندق الماريوت بمنطقة أبراج الواجهة البحرية للمدينة بسعة ٣٠٠ غرفة)، وتوقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية ومدرسة لوزان السويسرية للفنادق، لإنشاء مركز لتعليم أصول الضيافة الفندقية (عبارة عن كلية متخصصة في مجال الضيافة والفنادق)، بمدينة العلمين الجديدة، لخدمة الدولة المصرية والمنطقة المحيطة، لإنتاج جيل من الطلبة المتميزين في مجال إدارة وتشغيل الفنادق، بجانب طلب الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق انتركونتننتال، الحصول على فرصة للاستثمار بمدينة العلمين الجديدة، عن طريق إدارة وتشغيل 1000 غرفة فندقية بالمدينة من خلال 3 فنادق تابعة للمجموعة، وهي: انتركونتننتال، وهوليداي إن، وستاي بريدج.

وأوضح وزير الإسكان أن مدينة العلمين الجديدة، هي إحدي المدن المهمة علي ساحل البحر المتوسط، بواجهة متميزة تمتد لأكثر من 14 كم، في موقع فريد لن يتكرر، وهذه الواجهة تعادل طول كورنيش مدينة الإسكندرية، ومن المقرر أن تحتوي المدينة علي نحو 25 ألف غرفة فندقية، كما أنها مدينة متكاملة تعمل طول العام، وسيكون بها جامعات، وبدأ بالفعل تنفيذها، ومدارس، ومختلف الخدمات، بجانب الأنشطة السياحية المختلفة، حيث يجري تنفيذ الممشى السياحي بالمنطقة الشاطئية بالمدينة، كما يجري تنفيذ 15 برجاً بالمنطقة الشاطئية، بارتفاعات تتراوح بين 27 و40 دوراً، بإجمالي مسطح أرض 320 ألف م2، بجانب بدء تنفيذ المنطقة الترفيهية (تتكون من بدروم+ أرضي+ أول) أمام منطقة أبراج العلمين بإجمالي مسطح أرض حوالي 16500 م2، ومن المقرر البدء في تشغيلها الصيف المقبل.​