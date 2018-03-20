video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الإسكان يشهد توقيع بروتوكول مع هيلتون العالمية لتشغيل فندقين بالعلمين

الثلاثاء، 20 مارس 2018 02:56 م
وزير الإسكان يشهد توقيع بروتوكول مع هيلتون العالمية لتشغيل فندقين بالعلمين مدينة العلمين الجديدة





كتب أحمد حسن ومصطفى يحيى
إضافة تعليق

بدأت منذ قليل، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة هيلتون العالمية، لإدارة وتشغيل فندقين بمدينة العلمين الجديدة.

وطبقا للبروتوكول، تقوم مجموعة هيلتون بإدارة وتشغيل الفندقين، وتقديم الدعم الفنى لمدة 15 عاما، وتصل القدرة الاستيعابية للفندق الواحد إلى 250 غرفة.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الهدف من توقيع البروتوكول، تحويل مدينة العلمين الجديدة للعالمية، لافتا إلى أن أحد الفنادق سيحمل اسم هيلتون، مشيرا إلى أن مجموعة ماريوت تستحوذ على تنفيذ الفندقين.

وأكد مدبولى، فى  كلمته خلال توقيع البروتوكول، أن مدينة العلمين الجديدة ستتضمن نحو 25 ألف غرفة فندقية خلال الفترة المقبلة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد قليل.. وزير الإسكان يشهد توقيع بروتوكول مع مجموعة هيلتون العالمية

عقارات

شركات عقاريه

وزاره الاسكان

مجموعه هيلتون

العلمين




لا تفوتك
شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة