وزير الإسكان يشهد توقيع بروتوكول مع هيلتون العالمية لتشغيل فندقين بالعلمين

وزير الإسكان يشهد توقيع بروتوكول مع هيلتون العالمية لتشغيل فندقين بالعلمينالثلاثاء، 20 مارس 2018 02:56 م
مدينة العلمين الجديدة
كتب أحمد حسن ومصطفى يحيى
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بدأت منذ قليل، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة هيلتون العالمية، لإدارة وتشغيل فندقين بمدينة العلمين الجديدة.
وطبقا للبروتوكول، تقوم مجموعة هيلتون بإدارة وتشغيل الفندقين، وتقديم الدعم الفنى لمدة 15 عاما، وتصل القدرة الاستيعابية للفندق الواحد إلى 250 غرفة.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الهدف من توقيع البروتوكول، تحويل مدينة العلمين الجديدة للعالمية، لافتا إلى أن أحد الفنادق سيحمل اسم هيلتون، مشيرا إلى أن مجموعة ماريوت تستحوذ على تنفيذ الفندقين.
وأكد مدبولى، فى كلمته خلال توقيع البروتوكول، أن مدينة العلمين الجديدة ستتضمن نحو 25 ألف غرفة فندقية خلال الفترة المقبلة.
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