وزير الأوقاف ينتدب اثنين من القيادات الشبابية للعمل مديرى إدارات بكفر الشيخ

وزير الأوقاف ينتدب اثنين من القيادات الشبابية للعمل مديرى إدارات بكفر الشيخالثلاثاء، 20 مارس 2018 09:42 م
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة نتيجة الاختبارات الشفوية والتحريرية والمقابلة النهائية، والمذكرة المرفوعة له من رئيس قطاع المديريات الإقليمية بندب كلٍّ من، حسن رزق حسن عاشور، مديرًا لإدارة أوقاف الرياض غرب بكفر الشيخ، ومحمد وفيق مصطفى شتا، مديرًا لإدارة أوقاف مطوبس قبلى بكفر الشيخ.
وذلك لمدة ستة أشهر تحت الاختبار وتسكين من تثبت صلاحيته منهم بعد العرض على السلطة المختصة، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم: (81) لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.
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