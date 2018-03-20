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وزير الأوقاف: مؤسسات الدولة ستكون على الحياد فى الاستحقاق الانتخابى المقبل

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:27 م
وزير الأوقاف: مؤسسات الدولة ستكون على الحياد فى الاستحقاق الانتخابى المقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف





كتب - إسماعيل رفعت
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الأوقاف خصصت خطبة الجمعة المقبلة عن الإيجابية، لدى الاستحقاق الوطنى سيتم عمل ذلك.

 

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر التحضيرى للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، أن مؤسسات الدولة ستكون على الحياد لدى الاستحقاق الوطنى المقبل.

 

وأوضح الوزير، أن حيادية مؤسسات الدولة أمر مطلوب بعد ما فعلته الجماعات التى خلطت الأمور ببعضها البعض وتسبب فى أزمات نرفضها.

 

وأكد الوزير، أن هناك بعض الدول يعيش أكثر من نصف سكانها فى مخيمات لاجئين، ولا يوجد لديهم خدمات، ويعانون معاناة لا يحتملها بشر، ويقع البعض تحت سيطرة الخراب والدمار والبعض تحت مليشيات، ما يدعونا لدعم الدول وعمل مؤسساتها دون غيرها فلا يعمل فى العمل الدعوى إلا الدعاة، وتقع تحت تصرف الأوقاف، وكذلك فى الدفاع والداخلية والقضاء كل فى تخصصه حتى لا تبرز جمعيات أو جماعات تنتزع دور الدولة.

 

ولفت الوزير، إلى أن المساجد هى ولاية الأوقاف ولن يسمح لأى جمعية أن تشرف على مسجد وسيتم إلغاء إدارة المساجد الأهلية لأنه لن يكون هناك مساجد أهلية لأن كل المساجد ستكون حكومية، حيث سيتم هيكلة الوزارة إداريا.

 

وشدد الوزير، على أن الأوقاف ستبعد أى خطيب ينتمى لأى جماعة أو فكر حتى لا يستخدم المنبر والمسجد لصالح فكره وجماعته.

 


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