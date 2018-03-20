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وزير الآثار يغادر القاهرة متوجها إلى لندن فى زيارة تستغرق عدة أيام

الثلاثاء، 20 مارس 2018 10:55 ص
وزير الآثار يغادر القاهرة متوجها إلى لندن فى زيارة تستغرق عدة أيام الدكتور خالد العناني وزير الاثار





كتب أحمد حمادة
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غادر الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، منذ قليل، مطار القاهرة الدولى متوجها إلى لندن فى زيارة تستغرق عدة أيام.

 

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العنانى افتتح أمس معرضًا فنيًا تحت عنوان " لمحات من طيبة"، بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

 

قالت الدكتورة رشا كمال، مدير عام إدارة التنمية الثقافية، إن المعرض جاء خلال مسابقة فنية كبرى حول مدينة الأقصر وأثارها، أطلقتها الإدارة فى أكتوبر الماضى بالتنسيق مع قطاع الآثار المصرية، وتستهدف النشء والأطفال من سن 9 إلى 18 عامًا من مختلف محافظات الجمهورية، ليعبر كل متسابق عن موهبته الفنية من خلال رسم لوحة من إبداعه عن مدينة الأقصر وآثارها.

 

وأضافت رشا كمال، أن عدد اللوحات المشاركة فى المعرض بلغ 406 لوحات، سيعرض منهم غدًا 150 لوحة، كما سيتم عرض لوحات الأطفال عن النوبة، ويسبق افتتاح المعرض تنظيم جولة إرشادية داخل قاعة المتحف القومى للحضارة يليها ورش عمل.

 

 

 

 


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