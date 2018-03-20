وزير ألمانى يتوقع حل أزمة فرض رسوم أميركية على الصلب والألومنيوم







قال وزير الاقتصاد الألمانى، إنه يمكن التوصل لحل وسط هذا الأسبوع، بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، بخصوص الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس الأميركى دونالد ترامب على الصلب والألومنيوم.

وقال الوزير بيتر ألتماير، إن المباحثات هذا الأسبوع قد تجعل من "الممكن إيجاد حل يمّكن من تجنب الانزلاق إلى حرب تجارية كبيرة ".

ولم يقدم المسئول الألمانى تفاصيل عن الترتيبات الجديدة الممكنة ، لكنه أفصح أن وزير التجارة الأميركى ويلبور روس يشاركه التفاؤل.

وقال المسئولون فى بيان مشترك "جمعتنا مناقشات أولية بنّاءة جدا فى كل الأمور ذات الصلة فى علاقتنا الاقتصادية واضعين نصب أعيننا تخفيف التوتر التجارى "، وتابعا "نتوقع مزيد من المناقشات خلال الأيام القليلة المقبلة".

وشكّل فرض ترامب رسوما تبلغ 25 فى المئة على استيراد الفولاذ و 10 %على الألمنيوم، بحجة الحاجة لحماية مصالح الأمن القومى الأمريكى، صدمة للأوروبيين، وغيرهم من كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.