وزيرة الثقافة: مسابقة "مهنة فى صورة" تعكس مهارة طلاب المدارس الفنية

أكدت وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم، أن مسابقة مهنة فى صورة لطلاب التعليم الفنى أظهر مدى المهارة التى وصل لها طلاب التعليم الفنى.

وأضافت وزير الثقافة خلال حفل مسابقة مهنة فى صورة بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التعليم الفنى لا يقل أهمية عن أى تعليم آخر.

وأعربت عن تمنياتها لنجاح برتوكول التعاون بين وزارة الثقافة والتعليم ومصر الخير لدعم طلاب التعليم الفنى.