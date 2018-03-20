video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الثقافة: مسابقة "مهنة فى صورة" تعكس مهارة طلاب المدارس الفنية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:26 م
وزيرة الثقافة: مسابقة "مهنة فى صورة" تعكس مهارة طلاب المدارس الفنية وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم





كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

أكدت وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم، أن مسابقة مهنة فى صورة لطلاب التعليم الفنى أظهر مدى المهارة التى وصل لها طلاب التعليم الفنى.
 
وأضافت وزير الثقافة خلال حفل مسابقة مهنة فى صورة بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التعليم الفنى لا يقل أهمية عن أى تعليم آخر.
 
وأعربت عن تمنياتها لنجاح برتوكول التعاون بين وزارة الثقافة والتعليم ومصر الخير لدعم طلاب التعليم الفنى.
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم: تغذية 500 طالب بمدرسة المنوفية والاشتباه فى إصابة طالبين فقط بمغص

بدء فعاليات حفل مهنة فى صورة بحضور وزير التعليم

التعليم: استقبلنا 40 ألف صورة من طلاب المدارس الفنية بمسابقة "مهنة فى صورة"

التربية والتعليم

مهنة فى صورة

اخبار اليوم

اخبار التعليم




لا تفوتك
ننشر نماذج البوكليت التجريبى لطلاب للثانوية الأزهرية

ننشر نماذج البوكليت التجريبى لطلاب للثانوية الأزهرية

هل يكون محمد صلاح أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم؟.. باريس سان جيرمان يشعل الميركاتو مع برشلونة والريال لضم "الفرعون" بـ 200 مليون استرلينى.. الإعلام الفرنسي يعترف بصعوبة خطف خليفة كافانى.. ورغبة اللاعب تحسم مصيره

هل يكون محمد صلاح أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم؟.. باريس سان جيرمان يشعل الميركاتو مع برشلونة والريال لضم "الفرعون" بـ 200 مليون استرلينى.. الإعلام الفرنسي يعترف بصعوبة خطف خليفة كافانى.. ورغبة اللاعب تحسم مصيره

صور.. اتجاهات الموضة الغير عادية المقتحمة العالم فى 2018.. "طبقات الملابس" مع Balenciaga.. وموضة "العمال" حملت إمضاء Calvin Klein.. والـ Uggs XXL مفاجأة "Y/Project"

صور.. اتجاهات الموضة الغير عادية المقتحمة العالم فى 2018.. "طبقات الملابس" مع Balenciaga.. وموضة "العمال" حملت إمضاء Calvin Klein.. والـ Uggs XXL مفاجأة "Y/Project"

فى اليوم العالمى للسعادة.. ازاى تفعّل 10 هرمونات مسئولين عنها فى جسمك

فى اليوم العالمى للسعادة.. ازاى تفعّل 10 هرمونات مسئولين عنها فى جسمك

تعرف على تاريخ مواجهات كوبر وسانتوس قبل مباراة مصر والبرتغال

تعرف على تاريخ مواجهات كوبر وسانتوس قبل مباراة مصر والبرتغال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة