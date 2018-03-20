video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة التضامن تعلن اليوم أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 02:30 ص
وزيرة التضامن تعلن اليوم أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى





كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

تعقد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان أسماء الأمهات المثاليات على مستوى كل محافظة، كما سيتم إعلان اسم الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية بجانب تكريم إحدى أمهات شهداء القوات المسلحة ترشحها القوات المسلحة، وإحدى أمهات شهداء الشرطة ترشحها وزارة الداخلية، واختيار أم مثالية معاقة لأول مرة بمناسبة تخصيص عام 2018 من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى عامًا لذوى الإعاقة.

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه على مدار 3 أشهر جرى العمل على مسابقة اختيار الأمهات المثاليات، وتم وضع مجموعة من المعايير الدقيقة تتميز بالحياد والشفافية فى عملية الاختيار، أهمها ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، وأن تكون لديها قصة حياة مليئة بالإنجاز والعطاء مع الإلمام بالقراءة والكتابة، وألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة باستثناء الأمهات فى المحافظات الحدودية.

 

كما يشترط حصول الأبناء على مؤهل تعليمى عالى باستثناء الابن المعاق ذهنيًا، وأن الوزارة لا تكتفى فى تكريمها للأمهات المثاليات بتكريم الأم الطبيعية التى قامت بدور متميز فى حياة أبنائها، وإنما توسعت لتضيف إليهن تكريم الأم البديلة التى قامت برعاية ابن أو أكثر من الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وأم لابن من الأشخاص ذوى الإعاقة ممن حصل ابنها على بطولة دولية فى إحدى المجالات الرياضية والفنية – العلمية، وأم لأحد شبابنا الأبطال من شهداء القوات المسلحة و شهداء الشرطة وتكريم أم من ذوى الاشخاص ذوى الإعاقة لأول مرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التضامن" تنتهى من اختيار الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية.. لأول مرة اختيار سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة تخصيص عام 2018 عامًا للإعاقة.. وأفلام تسجيلية لقصص المكافحات تمهيدًا لتكريمهن

التضامن

غادة والى

الامهات المثاليات

اخبار مصر

مصر اليوم




لا تفوتك
"أين مشعل بن حمد" هاشتاج للقطرين بحثا عن شقيق تميم الأكبر

"أين مشعل بن حمد" هاشتاج للقطرين بحثا عن شقيق تميم الأكبر

فيديو..عمرو أديب يعرض احتفال اليوم السابع بـ10 سنوات:واحد من أكبر مواقع العالم

فيديو..عمرو أديب يعرض احتفال اليوم السابع بـ10 سنوات:واحد من أكبر مواقع العالم

مطورون عقاريون: حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية يحول مصر لنيويورك جديدة.. ويؤكدون: سيجذب استثمارات أجنبية ضخمة.. وأمين سراج: وجود أكبر شركة مقاولات فى العالم داخل مصر فى الوقت الحالى رسالة قوية للعالم

مطورون عقاريون: حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية يحول مصر لنيويورك جديدة.. ويؤكدون: سيجذب استثمارات أجنبية ضخمة.. وأمين سراج: وجود أكبر شركة مقاولات فى العالم داخل مصر فى الوقت الحالى رسالة قوية للعالم

"السفاح يكشف عن وجهه القبيح".. أردوغان يؤكد نيته احتلال 4 مدن سورية.. مصر تدين احتلال تركيا لـ"عفرين" وتجدد رفضها لانتهاك السيادة السورية.. "الخارحية": تدخل أنقرة عقد المشهد السياسى وعرض أرواح المدنيين للمخاطر

"السفاح يكشف عن وجهه القبيح".. أردوغان يؤكد نيته احتلال 4 مدن سورية.. مصر تدين احتلال تركيا لـ"عفرين" وتجدد رفضها لانتهاك السيادة السورية.. "الخارحية": تدخل أنقرة عقد المشهد السياسى وعرض أرواح المدنيين للمخاطر

استخدم الطب البديل وعالج الزكام بالماء والملح والثوم

استخدم الطب البديل وعالج الزكام بالماء والملح والثوم

رامى صبرى يخسر مليون جنيه فى إنبى بسبب الأهلى

رامى صبرى يخسر مليون جنيه فى إنبى بسبب الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة