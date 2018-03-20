وزيرة التضامن تعلن اليوم أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية

كتب مدحت وهبة

تعقد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان أسماء الأمهات المثاليات على مستوى كل محافظة، كما سيتم إعلان اسم الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية بجانب تكريم إحدى أمهات شهداء القوات المسلحة ترشحها القوات المسلحة، وإحدى أمهات شهداء الشرطة ترشحها وزارة الداخلية، واختيار أم مثالية معاقة لأول مرة بمناسبة تخصيص عام 2018 من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى عامًا لذوى الإعاقة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه على مدار 3 أشهر جرى العمل على مسابقة اختيار الأمهات المثاليات، وتم وضع مجموعة من المعايير الدقيقة تتميز بالحياد والشفافية فى عملية الاختيار، أهمها ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، وأن تكون لديها قصة حياة مليئة بالإنجاز والعطاء مع الإلمام بالقراءة والكتابة، وألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة باستثناء الأمهات فى المحافظات الحدودية.

كما يشترط حصول الأبناء على مؤهل تعليمى عالى باستثناء الابن المعاق ذهنيًا، وأن الوزارة لا تكتفى فى تكريمها للأمهات المثاليات بتكريم الأم الطبيعية التى قامت بدور متميز فى حياة أبنائها، وإنما توسعت لتضيف إليهن تكريم الأم البديلة التى قامت برعاية ابن أو أكثر من الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وأم لابن من الأشخاص ذوى الإعاقة ممن حصل ابنها على بطولة دولية فى إحدى المجالات الرياضية والفنية – العلمية، وأم لأحد شبابنا الأبطال من شهداء القوات المسلحة و شهداء الشرطة وتكريم أم من ذوى الاشخاص ذوى الإعاقة لأول مرة.