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وزارة الدفاع الروسية تعتزم إجراء تعديلات على برنامج التسليح

الثلاثاء، 20 مارس 2018 02:02 م
وزارة الدفاع الروسية تعتزم إجراء تعديلات على برنامج التسليح وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو





موسكو (أ ش أ)
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أعلن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو أنه سيتم تعديل خطة أنشطة وزارة الدفاع الروسية حتى عام 2020، وتعديل البرنامج الحكومى للتسليح الممتد حتى 2027 وفقا للمهام القائمة.

وقال شويجو - خلال اجتماع مجلس قيادة وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء، "إنه بهدف تنفيذ توجيهات الرئيس فلاديمير بوتين، سيتم إدخال التعديلات اللازمة على خطة أنشطة وزارة الدفاع الروسية حتى عام 2020 والبرنامج الحكومى للتسلح"، مضيفا أن بوتين حدد فى رسالته إلى الجمعية الفيدرالية أهم المهام التى يتعين حلها فى البلاد خلال السنوات المقبلة.

وتابع: "إنه ينبغى مواصلة زيادة حصة أحدث الأسلحة باستمرار وزيادة كثافة التدريب القتالى وتحسين نظام تعبئة القوات المسلحة"، مشددا على أنه سيواصل إيلاء الاهتمام لتحسين ظروف الخدمة ومعيشة الجنود ونظام التعليم العسكرى والرعاية الطبية وحل مشكلة السكن وزيادة مرتبات الموظفين العسكريين والمدنيين.

وكلف وزير الدفاع الروسي، نوابه بتقديم مقترحاتهم بشأن إدخال تعديلات على خطة عمل وزارة الدفاع حتى 3 أبريل المقبل، كما كلف هيئة الأركان بالقيام بدورها فى توحيد هذه المقترحات وتحضير مشروعات الوثائق المطلوبة حتى 20 أبريل المقبل.

 


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