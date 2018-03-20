هانى توفيق: وصول رأس المال السوقى للبورصة لتريليون جنيه يعادل ربع الناتج المحلى







كتب هانى الحوتى

قال هانى توفيق الرئيس التنفيذى لشركة مصر لرأس المال المخاطر، إنه على الرغم من اقتراب وصول رأس المال السوقى للبورصة المصرية إلى تريليون جنيه بما يعادل نسبة 25% أى ربع حجم الناتج المحلى لمصر والذى يبلغ نحو 4 تريليون جنيه، إلا أن تلك النسبة ضعيفة إذا ما قورنت بأسواق مال فى دول واقتصاديات قريبة من مصر مثل جنوب إفريقيا.

وأضاف توفيق، لـ"اليوم السابع"، أن أبرز طرق زيادة رأس المال السوقى للبورصة ليماثل النسب العالمية من خلال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة عدد الطروحات خاصة الشركات العائلية الكبرى.