ننشر وثيقة منسوبة لمخابرات القذافى حول تمويل حملة ساركوزى بـ 5 ملايين يورو

ننشر وثيقة منسوبة لمخابرات القذافى حول تمويل حملة ساركوزى بـ 5 ملايين يوروالثلاثاء، 20 مارس 2018 07:10 م
كتب - أحمد جمعة
وبحسب الوثيقة، أكد رئيس جهاز الأمن الخارجى الليبى السابق فى رسالة إلى رئيس محفظة ليبيا للاستثمار الخارجية، موافقته على صرف مبلغ 5 ملايين يورو لصالح حملة ساركوزى، وذلك بناء على تعليمات صادرة عن مكتب الاتصال باللجنة الشعبية الليبية العامة.
وأكد موسى كوسه، بحسب الوثيقة أن الموافقة على صرف المبلغ جاءت بعد اجتماع جمع مدير إدارة الاستخبارات الليبية ورئيس محفظة ليبيا للاستثمارات الإفريقية، وعن الجانب الفرنسى وزير الداخلية الفرنسى "آنذاك" بريس هورتوفو، ورجل الأعمال اللبنانى زياد تقى الدين، والذى تم خلاله الاتفاق على تحديد قيمة وآلية الدفع.
وأعلنت وسائل إعلام فرنسية، أن الشرطة الفرنسية بدأت اليوم الثلاثاء، التحقيق مع الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى بتهم تتعلق بالفساد.
وأعتقل الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى احترازيا صباح، اليوم الثلاثاء، فى إطار التحقيق حول شبهات بتمويل ليبى لحملته الانتخابية فى العام 2007، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من التحقيق.
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