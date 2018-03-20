ننشر وثيقة منسوبة لمخابرات القذافى حول تمويل حملة ساركوزى بـ 5 ملايين يورو







كتب - أحمد جمعة

حصل "اليوم السابع" على وثيقة منسوبة من مكتب رئيس جهاز الأمن الخارجى الليبى الأسبق، موسى كوسه، حول موافقته على تمويل حملة الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى.

وبحسب الوثيقة، أكد رئيس جهاز الأمن الخارجى الليبى السابق فى رسالة إلى رئيس محفظة ليبيا للاستثمار الخارجية، موافقته على صرف مبلغ 5 ملايين يورو لصالح حملة ساركوزى، وذلك بناء على تعليمات صادرة عن مكتب الاتصال باللجنة الشعبية الليبية العامة.

وأكد موسى كوسه، بحسب الوثيقة أن الموافقة على صرف المبلغ جاءت بعد اجتماع جمع مدير إدارة الاستخبارات الليبية ورئيس محفظة ليبيا للاستثمارات الإفريقية، وعن الجانب الفرنسى وزير الداخلية الفرنسى "آنذاك" بريس هورتوفو، ورجل الأعمال اللبنانى زياد تقى الدين، والذى تم خلاله الاتفاق على تحديد قيمة وآلية الدفع.



وأعلنت وسائل إعلام فرنسية، أن الشرطة الفرنسية بدأت اليوم الثلاثاء، التحقيق مع الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى بتهم تتعلق بالفساد.