ننشر نماذج البوكليت التجريبى لطلاب للثانوية الأزهرية

كتب لؤى على

أعلن الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن الانتهاء من نماذج البوكليت "التجريبية"، للعام الحالى 2017/2018، الخاصّة بالشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى الدور الأول.

ونشرت بوابة الأزهر الإلكترونية، نماذج اختبارات لعددٍ من مواد القسم العلمى، التى تتضمن: الإستاتيكا، الأحياء، الأدب والنصوص، البلاغة، التفاضل والتكامل، الجبر والهندسة الفراغية، الفيزياء، النحو، الديناميكا.

وللقسم الآدبى مواد: البلاغة، التاريخ، الإنشاء، النحو، الصرف، الأدب والمطالعة والنصوص، وسوف يتمّ نشر باقى المواد تباعًا.

وتهدف النماذج التجريبية إلى تعريف الطلاب بالشكل النهائى للامتحانات والتدريب عليها، والتى تُقام بنظام البوكليت للعام الثانى على التوالى.

وقال رئيس قطاع المعاهد، فى تصريحات صحفية،: أن هناك تغييرًا جذريًّا فى نوعيّات الأسئلة الموجودة بكراسات الامتحانات "التجريبية" هذا العام، والتى من أهمها: تصميم فِقرات الأسئلة بمقياسٍ زمنى مُعَيَّن، على أن يكون وقت الإجابة المُخَصَّص لكل مادة يكفى ويزيد، لو وُزِّع على عدد الأسئلة الموجودة فى كراسات "البوكليت".

وفى سياقٍ متصل، أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية؛ أن جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2017/2018 تمّت دراسته بشكلٍ كافٍ من قِبَل القائمين على العملية التعليمية لمُدّةٍ ليست بالقليلة، علاوةً على أنه تمّ الأخذ بتعليقات الطلاب التى وردت على بوابة الأزهر الإلكترونية، بنسبةٍ تتجاوز 80 %.

يُذكر أن بوابة الأزهر قد نشرت نماذجَ "تجريبيّةً" لجداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها، وفَتحتْ بابَ التعليق عليها لكل المعنيين بالعملية التعليمية فى الأزهر؛ من طلابٍ، وأولياء أمور، ومدرسين، وموجّهين؛ والتى أسهمتْ بشكلٍ كبيرٍ فى وضْع ملامح الجدول النهائى الذى يُرضى جميع الطلاب.

للاطلاع على نماذج البوكليت التجريبى لطلاب للثانوية الأزهرية اضغط ..