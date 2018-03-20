ننشر نص ضوابط صرف مرتبات العاملين بالحكومة من يوم 25 - 28 كل شهر







كتب - أحمد يعقوب

ينشر "اليوم السابع" النص الكامل لضوابط صرف مرتبات العاملين بالحكومة من يوم 25 - 28 كل شهر، والتى أصدرها عمرو الجارحى وزير المالية بالمنشور رقم 3 لسنة 2018، بشأن آلية تنفيذ توجه الدولة، للتحول إلى النظم الإلكترونية والمالية والمحاسبية إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 123 لسنة 2017 ، و 2374 لسنة 2017، مشيرا إلى صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة من 25 حتى 28 من كل شهر.

يأتى هذا المنشور، فى إطار تأكيد وزارة المالية على جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية ضرورة الالتزام بصرف رواتب العاملين، وما فى حكمها بداية من اليوم الخامس والعشرين، وحتى الثامن والعشرين فقط من كل شهر، على أن يتم صرف متأخراتها الواردة بعد هذا التاريخ فى اليومين التاسع والعاشر فقط من الشهر التالى.











