ننشر فيديو مغادرة 23 دبلوماسيا روسيا لبريطانيا على خلفية أزمة سكريبال

ننشر فيديو مغادرة 23 دبلوماسيا روسيا لبريطانيا على خلفية أزمة سكريبالالثلاثاء، 20 مارس 2018 02:59 م
خروج الدبلوماسيين الروس
وكالات الأنباء
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غادر الدبلوماسيون الروس المطرودون من بريطانيا على خلفية قضية سكريبال مع أفراد عائلاتهم مبنى السفارة الروسية فى لندن، قاصدين المطار فى طريقهم إلى روسيا.
وغادر الدبلوماسيون فى قافلة تضم أكثر من 10 سيارات وحافلة صغيرة إلى مطار العاصمة البريطانية.
وأعلنت السلطات البريطانية عن طرد 23 دبلوماسيا من موظفى السفارة الروسية ضمن حزمة من العقوبات فرضتها على خلفية تعرض العميل البريطاني السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا للتسمم بمادة مشلة للأعصاب، وإثر مزاعم تورط روسيا بذلك.
وردت روسيا بطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا وإغلاق القنصلية البريطانية فى بطرسبورج ووقف نشاط المجلس البريطانى فى روسيا.
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