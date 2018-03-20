video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 02:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر صور طرد 23 دبلوماسيا روسيا من بريطانيا بسبب أزمة الجاسوس الروسى

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:07 م
ننشر صور طرد 23 دبلوماسيا روسيا من بريطانيا بسبب أزمة الجاسوس الروسى خروج الدبلوماسيين الروس





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
إضافة تعليق

غادر اليوم الثلاثاء، 23 مسئولا روسيا بريطانيا، وذلك بسبب تفاقم أزمة الأزمة ما بين لندن وموسكو على خلفية تسميم الجاسوس الروسى وابنته فى لندن.

وأوضح مصدر دبلوماسى، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية، إن 23 دبلوماسيًا روسيًا سيتوجهون مع أفراد أسرهم إلى العاصمة الروسية موسكو على متن رحلة خاصة، موضحًا أن إجمالى أعداد الدبلوماسيين الذين سيغادرون المملكة المتحدة إلى جانب أسرهم تبلغ نحو 80 شخصًا.

وكانت بريطانيا قد أعلنت فى وقت سابق أنها تعتزم طرد 23 دبلوماسيًا روسيًا وسط خلاف دبلوماسى خطير يؤثر على العلاقات بين لندن وموسكو إثر حادث تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال مع ابنته يوليا فى بلدة ساليسبرى بجنوب انجلترا باستخدام غاز الأعصاب فى 4 مارس الجارى.

مغادرة الدبلوماسيين الروس بريطانيا
مغادرة الدبلوماسيين الروس بريطانيا

 

جانب من المغادرة
جانب من المغادرة

 

الدبلوماسيين الروس ومغادرتهم بريطانيا
الدبلوماسيين الروس ومغادرتهم بريطانيا

 

خروج الدبلوماسيين الروس من بريطانيا
خروج الدبلوماسيين الروس من بريطانيا

 

جانب من الخروج
جانب من الخروج

 

السفارة الروسية ببريطانيا
السفارة الروسية ببريطانيا

 

خروج سيارات الدبلوماسيين الروس
خروج سيارات الدبلوماسيين الروس

 

الدبلوماسيين الروس يركبون سياراتهم
الدبلوماسيين الروس يركبون سياراتهم

 

توديع الدبلوماسيين الروس
توديع الدبلوماسيين الروس

 

سيارات الدبلوماسيين الروس
سيارات الدبلوماسيين الروس

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتحاد الأوروبى: نأخذ اتهامات بريطانيا بشأن الجاسوس الروسى "بجدية كبيرة"

سفير بريطانيا بموسكو: محاولة تسميم الجاسوس الروسى هجوما على القيم الدولية

قضية الجاسوس الروسى تعيد أشهر أعمال الجاسوسية فى الدراما المصرية للذاكرة

روسيا

بريطانيا

اخبار روسيا

اخبار بريطانيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

الجاسوس الروسى

قضيه الجاسوس الروسى




لا تفوتك
شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة