ننشر صور طرد 23 دبلوماسيا روسيا من بريطانيا بسبب أزمة الجاسوس الروسى

ننشر صور طرد 23 دبلوماسيا روسيا من بريطانيا بسبب أزمة الجاسوس الروسىالثلاثاء، 20 مارس 2018 01:07 م
خروج الدبلوماسيين الروس
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
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غادر اليوم الثلاثاء، 23 مسئولا روسيا بريطانيا، وذلك بسبب تفاقم أزمة الأزمة ما بين لندن وموسكو على خلفية تسميم الجاسوس الروسى وابنته فى لندن.
وأوضح مصدر دبلوماسى، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية، إن 23 دبلوماسيًا روسيًا سيتوجهون مع أفراد أسرهم إلى العاصمة الروسية موسكو على متن رحلة خاصة، موضحًا أن إجمالى أعداد الدبلوماسيين الذين سيغادرون المملكة المتحدة إلى جانب أسرهم تبلغ نحو 80 شخصًا.
وكانت بريطانيا قد أعلنت فى وقت سابق أنها تعتزم طرد 23 دبلوماسيًا روسيًا وسط خلاف دبلوماسى خطير يؤثر على العلاقات بين لندن وموسكو إثر حادث تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال مع ابنته يوليا فى بلدة ساليسبرى بجنوب انجلترا باستخدام غاز الأعصاب فى 4 مارس الجارى.
مغادرة الدبلوماسيين الروس بريطانيا
جانب من المغادرة
الدبلوماسيين الروس ومغادرتهم بريطانيا
خروج الدبلوماسيين الروس من بريطانيا
جانب من الخروج
السفارة الروسية ببريطانيا
خروج سيارات الدبلوماسيين الروس
الدبلوماسيين الروس يركبون سياراتهم
توديع الدبلوماسيين الروس
سيارات الدبلوماسيين الروس
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