ننشر صور الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية







كتب مدحت وهبة

ينشر "اليوم السابع" صور الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وأسرهم، حيث يتم تكريمهم غدا الأربعاء، فى احتفالية كبرى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقد تم إعلان أسماء الأمهات المثاليات، صباح اليوم الثلاثاء، وجاءت الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، سلوى يحيى سعد عامر، من محافظة الجيزة والثانية على الجمهورية، ثناء بشاى غالى، من محافظة أسيوط والثالثة ألماظ أبو السعود كرد من الفيوم.

كانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أنه تم وضع معايير لاختيار الأمهات المثاليات، وفتح باب التقدم للاشتراك فى مسابقة الأم المثالية فى يناير الماضى فى جميع أنحاء الجمهورية، وتلقت مديريات التضامن الاجتماعى 824 طلبا من الأمهات للمشاركة فى المسابقة، حيث تمت على مرحلتين الأولى على مستوى المحافظة، من خلال لجنة مشكلة من الجهات المعنية، تتضمن شخصيات ترشحها كل محافظة وممثلين عن الجامعات فى المحافظات، والمجلس القومى للمرأة ومسؤلى وزارة التضامن الاجتماعى فى المحافظات، وتم فرز قصص الأمهات وفق المعايير، وبلغ عدد الأمهات المشاركات بعد الفرز فى المرحلة الأولى إلى 488 أما، حيث تم استبعاد من لم تنطبق عليهن الشروط.



























































































































