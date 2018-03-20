ننشر أسماء الوفد العسكرى الليبى التابع لحكومة الوفاق باجتماع القاهرة







كتب - أحمد جمعة

حصل "اليوم السابع" على أسماء وفد العسكريين الليبيين التابع للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، والذى يجتمع فى القاهرة مع وفد القيادة العامة للجيش الليبى وعدد من قيادات عسكرية فى الجنوب الليبى.

ويترأس الوفد العسكرى اللواء ركن عبد الرحمن الطويل رئيس أركان الجيش، واللواء حسين خليفة رئيس أركان القوات البرية، واللواء نورى المرمى أحمد شراطة رئيس أركان حرس الحدود، واللواء طيار على الأبيض رئيس أركان القوات الجوية، واللواء عبد الباسط بن جريد رئيس أركان الدفاع الجوى، واللواء بحار سالم أرحومة رئيس أركان القوات البحرية.

وانطلقت اجتماعات العسكريين الليبيين فى أحد فنادق القاهرة، لبحث إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية الليبية والاتفاق على توحيدها تحت قيادة واحدة.

وأكدت مصادر إعلامية ليبية، أن تسمية قيادات الجيش الليبى ستؤجل إلى مرحلة لاحقة، موضحة أن رئيس الأركان المكلف من المجلس الرئاسى اللواء عبد الرحمن الطويل، طالب بأن تعقد اللقاءات القادمة للجان الفنية القادمة فى العاصمة طرابلس.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يصدر بيان فى ختام جولة اجتماعات العسكريين الليبيين فى القاهرة.