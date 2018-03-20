ننشر أسماء الأمهات المثاليات المكرمات بمحافظة الجيزة

كتب سيد الخلفاوى

كرمت محافظة الجيزة 17 أما مثالية وأمهات شهداء الجيش والشرطة، وفى هذا الصدد ينشر "اليوم السابع" أسماء الأمهات اللاتى تم تكريمهن.

وتضمنت الأسماء المكرمة سهير عبد المنعم هلالى والدة الشهيد العقيد ا.ح حازم إبراهيم حامد ومرفت شوقى عويس محمد والدة الشهيد العريف إسلام عبد الله عبد الرحمن أحمد ونعيمة عبد الشافى أحمد نصر والدة الشهيد الجندى أحمد شعبان المهدى وآمال محمود محمد محمد ارملة الشهيد اللواء محمد عبد المنعم عباس وهدى عبد النبى احمد نوفل والدة الشهيد الرقيب ممدوح سالم عبد الحليم وناديه عبد الرؤوف ابو سريع والدة الشهيد المجند حمادة رجب عبد العظيم.

كما شمل التكريم سلوى يحيى سعد عامر، الأم المثالية على مستوى الجمهورية ومحافظة الجيزة، وصفيه ابراهيم عبد الحافظ سليمان وزينب احمد مرسى عبد الواحد وانشراح عبد الله حسنين عبد القادر وسعدية محمد فتوح موسى ودولت محمد عبد الهادى أحمد ونادية صالح محمد الحوفى وبخيتة أحمد حسين عبد الرحمن ووردة زخارى دميان وأنجة سيد محمد وعبير فاروق صديق.

حضر الحفل اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، واللواء علاء الهراس، واللواء أسامة شمعة، والدكتورة منال عوض، نواب المحافظ، واللواء محمد رأفت همام سكرتير عام محافظة الجيزة، والمهندس عبد الرحمن الشهاوى، السكرتير العام المساعد.