نقيب المحامين يوجه بتشكيل هيئة دفاع بلندن لحضور التحقيق مع أسرة "مريم"







كتب محمد السيد

أكد كمال مهنا مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن النقيب العام سامح عاشور وجه بتشكيل هيئة دفاع من اتحاد المحامين العرب بلندن لحضور التحقيق مع أسرة الطالبة مريم، ضحية الاعتداء الوحشى ببريطانيا، وأخرى بمصر لمتابعة التحقيقات و الحضور فيها.

وأضاف كمال مهنا مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين فى تصريحات له، أن لجنة الحريات بالنقابة ستشارك فى جنازة وعزاء الطالبة مريم.

وكان عماد أبو حسين، محامى أسرة الطالبة مريم،ضحية الاعتداء الوحشى ببريطانيا، نفى ما نسب على لسان أسرة مريم، حول طلب تدخل السلطات الإيطالية فى القضية.

وأضاف أبو حسين، أن أسرة مريم لم تطلب تدخل السلطات الإيطالية على الإطلاق، مشيرًا إلى أن أسرة مريم لم تدل بأى تصريحات لقناة الجزيرة القطرية المعادية لمصر، ولن تفعل ذلك على الإطلاق، رغم التواصل المستمر مع والدة مريم للإدلاء بتصريحات للقناة القطرية، والذى وصل إلى 13 مرة حتى الآن.