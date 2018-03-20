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"نقطة مياه بتفرق".. مبادرة محافظ بنى سويف لترشيد الاستهلاك

الثلاثاء، 20 مارس 2018 08:54 ص
"نقطة مياه بتفرق".. مبادرة محافظ بنى سويف لترشيد الاستهلاك شريف حبيب محافظ بنى سويف





بنى سويف أيمن لطفى
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مبادرة "نقطة مياه بتفرق" لترشيد استهلاك مياه الشرب، أطلقها المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف لتنفيذها فى المؤسسات الحكومية والمنازل.

واختار محافظ بنى سويف، أحد المساجد الكبرى بالمحافظة لتطبيق المبادرة من خلال قطعة من المعدن يتم توصيلها بصنابير المياه وتوفر كمية كبيرة من المياه تصل إلى 60% من الاستهلاك، كما أعلنت جامعة بنى سويف مشاركتها فى المبادرة، إلى جانب شركة مياه الشرب ومديريات الأوقاف والرى  والزراعة .

وقال محافظ بنى سويف، أن المبادرة تأتى فى إطار خطة الحفاظ على الموارد الطبيعية وفى مقدمتها المياه التى تعتبر المقوم الأساسى للحياة، وذلك من خلال حزمة إجراءات تشمل بروتوكول بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمديريات الخدمية والوحدات المحلية للمراجعة الشاملة والدورية على منظومة المياه، وإجراء أعمال الصيانة، مع إعداد تقارير دورية مصحوبة بتقييم دقيق عما تم توفيره وترشيده.

وأضاف المحافظ، كلفت المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب بتنفيذ حل عملى تقدمت به إحدى الشركات العاملة فى هذا المجال ويتضمن تركيب "موفر"عبارة عن قطعة مصممة خصيصا لتوفير المياه، علاوة على تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لرصد صور الاستخدام السئ لمياه الشرب فى المصالح الحكومية وتوقيع الغرامات المقررة قانوناً، وكذلك إعداد خريطة لكل وحدات المدن والقرى وتقييم أدائها .

 

 


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