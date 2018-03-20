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نقابة المعلمين: سنشارك بالانتخابات لنقول نعم للسيسي

الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:46 م
نقابة المعلمين: سنشارك بالانتخابات لنقول نعم للسيسي جانب من مؤتمر نقابة المعلمين





كتبت آية دعبس - تصوير حسام عاطف
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دعا سعيد إسماعيل، نقيب معلمى الحيزة، جميع المعلمين والطلاب لحث أسرتهم وأبنائهم وطلابهم بالمشاركة بالانتخابات الرئاسية أيام 26، 27، 28 مارس الجارى، لإثبات أن المصريين إيجابيين ويشاركون فى اختيار رئيسهم.
 
وأضاف إسماعيل، فى كلمته بمؤتمر معلمون خلف الرئيس المنعقد بمقر نادى نقابة المعلمين بالبحر الأعظم: "هاننزل الانتخابات لنثبت لأنفسنا وللعالم، أن مصر غالية علينا، ولنقول للسيسي نعم لفترة رئاسية ثانية".
 
 
فيما أكد محمد عبد الله، الأمين العام لنقابة المعلمين، أن جميع المعلمين يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما حققه من إنجازات خلال فترته الأولى على جميع الأصعدة، لافتا إلى أن مؤتمر معلمون خلف الرئيس، يهدف لحشد ملايين المصريين أمام اللجان الانتخابية.
 
 
مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (2)
 
 
مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (3)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (4)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (5)

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (6)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (7)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (8)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (9)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (10)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (11)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (12)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (13)

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (14)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (15)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (16)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (17)

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (18)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (19)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (20)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (21)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (22)

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (23)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (24)

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (25)

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (26)

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (27)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (28)

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (29)

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (30)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (31)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (32)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (33)
 

 

 

 
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مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية
 
 
 
 

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