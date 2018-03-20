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نقابة التطبيقين: معارض للمشروعات الصغيرة لدعم الأعضاء فى الترويج لمنتجاتهم

الثلاثاء، 20 مارس 2018 02:00 ص
نقابة التطبيقين: معارض للمشروعات الصغيرة لدعم الأعضاء فى الترويج لمنتجاتهم نقابة التطبيقيين





كتبت آية دعبس
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قال نصر عنبر، الأمين العام للنقابة العامة للتطبيقين، إن النقابة من خلال اللجان المتخصصة بها، تنظم مجموعة من المعارض الخاصة بالمشروعات الصغيرة، وذلك لدعم عملية الترويج لمنتجاتهم اليدوية والمحلية، وذلك فى تخصصات الصناعات البلاستيكية، والمخابز وورش الخياطة وقطع غيار السيارات.
 
وأضاف الأمين العام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة تضم مجموعة من الشعب " المعمارية، والكهربائية، الميكانيكية، والكيميائية، والغزل والنسيج، والفنون التطبيقية"، وتسعى النقابة إلى تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية لتأهيل خريجى كافة التخصصات، لسوق العمل، ودعم اتجاه الدولة فى تقليل نسبة البطالة بين الشباب.
 

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