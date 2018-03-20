نقابة الأسنان: نقل لجان انتخابات التجديد النصفى لشمال سيناء إلى الإسماعيلية







كتبت آية دعبس

قال الدكتور إيهاب هيكل، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنه مراعاة للظروف الأمنية التى تمر بها محافظة شمال سيناء، فقد تقرر نقل المقر الانتخابى، فى انتخابات التجديد النصفى، المقرر لها الخميس المقبل، إلى محافظة الإسماعيلية.

وأضاف هيكل، فى تصريحات لليوم السابع، أن نقل المقر الانتخابى للاسماعيلية، جاء نتيجة لتعذر وجود قاضى يشرف على العملية الانتخابية فى شمال سيناء، من اللجنة المشرفة على الانتخابات، مشيرا إلى أن باقى المحافظات سيتم إجراء الانتخابات بالمقرات المعلنة دون تغيير.

ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات التجديد النصفي، لنقابة أطباء الأسنان، على مستوى الجمهورية، صباح الخميس المقبل.