video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نجل شاه إيران المخلوع يهنئ الإيرانيين بعيد النوروز

الثلاثاء، 20 مارس 2018 07:44 م
نجل شاه إيران المخلوع يهنئ الإيرانيين بعيد النوروز محمد رضا بهلوى شاه إيران





كتبت إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

بعث الأمير رضا بهلوى نجل شاه إيران المخلوع والمقيم بالمنفى داخل الولايات المتحدة الامريكية، برسالة تهنئة إلى الشعب الإيرانى بحلول عيد النوروز (رأس السنة الشمسية الجديدة) معربا عن أمله فى أن ينتهى عهد الظلام والكذب والانحطاط فى بلاده وبناء وطنا متقدم وحر بإرادة وطنية. 
 
وأعرب نجل شاه إيران السابق على صفحته الرسمية على فيس بوك، عن أمله فى أن ينتهى الدمار فى بلاده فى المستقبل القريب ليتمكن الإيرانيين من بناء وطنا متقدم حر ومزدهر إلى جوار عوائلهم. 
 
unnamed

ويحتفل الإيرانيون اليوم بعيد النوروز وقدوم الربيع، والنوروز هى كلمة فارسية تعنى "اليوم الجديد، وهو عيد تعود جذوره إلى بلاد فارس ما قبل الإسلام، ويأتى من تعاليم الديانة الإيرانية القديمة "الزرادشتية"، ويحتفل به الدول المجاورة لإيران كأفغانستان وتركيا والأكراد وأذربيجان، تركمانستان، طاجيكستان، أوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان.

 

وفى عام 2009 اعتبرته منطمة اليونسكو النوروز، العيد الأقدم فى العالم وجزءا من التراث الثقافى العالمى، وفى الأمم المتحدة يتم الاحتفال بهذا العيد بتقديم رقصات ومراسم خاصة ويعد عيدا لتوحيد وربط الشعوب مع بعضها.

 

وفى إيران يحتفظ الإيرانيون بالتقاليد القديمة التي تعود إلى آلاف السنين وإلى الحضارة الفارسية، حيث يقومون بشراء الملابس الجديدة وتحضير الحلوى، وتشهد الأسواق الإيرانية حركة ونشاطا كبيرين،ومع التدهور الاقتصادى يصطدم الكثيرين بارتفاع أسعار مستلزمات العيد.

 

وتتم حساب بداية العام فلكيا، ويستقبل الإيرانيون العام الجديد بإعداد مائدة تتكون من 7 أشياء تبدأ بحرف السين، وهى "سير" الثوم و"سيب" التفاح و"سكة" العملة نقدية و"سنجد" تمر و"سماق" السماق و"سبزى" الخضراوات و"سمنو" حلوى، وكل منها يرمز إلى رمز معين فى العام الجديد. ويحافظ الإيرانيون على هذه التقاليد منذ القدم.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى الذكرى الـ38.. تعرف على الأيام الأولى لـ شاه إيران فى مصر.. زوجته تروى

ايران

اخبار ايران

اخبار ايران اليوم

النوروز

عيد النوروز

راس السنة الشمسية

شاه ايران

رضا بهلوى




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس السيسى: لم أتحرك من أجل شعبية ولكن لحماية المصريين

فيديو.. الرئيس السيسى: لم أتحرك من أجل شعبية ولكن لحماية المصريين

ننشر نماذج البوكليت التجريبى لطلاب للثانوية الأزهرية

ننشر نماذج البوكليت التجريبى لطلاب للثانوية الأزهرية

هل يكون محمد صلاح أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم؟.. باريس سان جيرمان يشعل الميركاتو مع برشلونة والريال لضم "الفرعون" بـ 200 مليون استرلينى.. الإعلام الفرنسي يعترف بصعوبة خطف خليفة كافانى.. ورغبة اللاعب تحسم مصيره

هل يكون محمد صلاح أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم؟.. باريس سان جيرمان يشعل الميركاتو مع برشلونة والريال لضم "الفرعون" بـ 200 مليون استرلينى.. الإعلام الفرنسي يعترف بصعوبة خطف خليفة كافانى.. ورغبة اللاعب تحسم مصيره

صور.. اتجاهات الموضة الغير عادية المقتحمة العالم فى 2018.. "طبقات الملابس" مع Balenciaga.. وموضة "العمال" حملت إمضاء Calvin Klein.. والـ Uggs XXL مفاجأة "Y/Project"

صور.. اتجاهات الموضة الغير عادية المقتحمة العالم فى 2018.. "طبقات الملابس" مع Balenciaga.. وموضة "العمال" حملت إمضاء Calvin Klein.. والـ Uggs XXL مفاجأة "Y/Project"

فى اليوم العالمى للسعادة.. ازاى تفعّل 10 هرمونات مسئولين عنها فى جسمك

فى اليوم العالمى للسعادة.. ازاى تفعّل 10 هرمونات مسئولين عنها فى جسمك

تعرف على تاريخ مواجهات كوبر وسانتوس قبل مباراة مصر والبرتغال

تعرف على تاريخ مواجهات كوبر وسانتوس قبل مباراة مصر والبرتغال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة