نجل شاه إيران المخلوع يهنئ الإيرانيين بعيد النوروز

كتبت إسراء أحمد فؤاد

بعث الأمير رضا بهلوى نجل شاه إيران المخلوع والمقيم بالمنفى داخل الولايات المتحدة الامريكية، برسالة تهنئة إلى الشعب الإيرانى بحلول عيد النوروز (رأس السنة الشمسية الجديدة) معربا عن أمله فى أن ينتهى عهد الظلام والكذب والانحطاط فى بلاده وبناء وطنا متقدم وحر بإرادة وطنية.

وأعرب نجل شاه إيران السابق على صفحته الرسمية على فيس بوك، عن أمله فى أن ينتهى الدمار فى بلاده فى المستقبل القريب ليتمكن الإيرانيين من بناء وطنا متقدم حر ومزدهر إلى جوار عوائلهم.

ويحتفل الإيرانيون اليوم بعيد النوروز وقدوم الربيع، والنوروز هى كلمة فارسية تعنى "اليوم الجديد، وهو عيد تعود جذوره إلى بلاد فارس ما قبل الإسلام، ويأتى من تعاليم الديانة الإيرانية القديمة "الزرادشتية"، ويحتفل به الدول المجاورة لإيران كأفغانستان وتركيا والأكراد وأذربيجان، تركمانستان، طاجيكستان، أوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان.

وفى عام 2009 اعتبرته منطمة اليونسكو النوروز، العيد الأقدم فى العالم وجزءا من التراث الثقافى العالمى، وفى الأمم المتحدة يتم الاحتفال بهذا العيد بتقديم رقصات ومراسم خاصة ويعد عيدا لتوحيد وربط الشعوب مع بعضها.

وفى إيران يحتفظ الإيرانيون بالتقاليد القديمة التي تعود إلى آلاف السنين وإلى الحضارة الفارسية، حيث يقومون بشراء الملابس الجديدة وتحضير الحلوى، وتشهد الأسواق الإيرانية حركة ونشاطا كبيرين،ومع التدهور الاقتصادى يصطدم الكثيرين بارتفاع أسعار مستلزمات العيد.

وتتم حساب بداية العام فلكيا، ويستقبل الإيرانيون العام الجديد بإعداد مائدة تتكون من 7 أشياء تبدأ بحرف السين، وهى "سير" الثوم و"سيب" التفاح و"سكة" العملة نقدية و"سنجد" تمر و"سماق" السماق و"سبزى" الخضراوات و"سمنو" حلوى، وكل منها يرمز إلى رمز معين فى العام الجديد. ويحافظ الإيرانيون على هذه التقاليد منذ القدم.