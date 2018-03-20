نجل جمال عبد الناصر يشيع جثمان والد زوجته بحضور أقاربه (صور)الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:32 م
المهندس عبدالحكيم جمال عبد الناصر
كتب محمود العمري - تصوير احمد هندي
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شارك المهندس عبدالحكيم جمال عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل، فى تشييع جثمان والد زوجته السيدة نجلاء القطرى، بعد معاناة من المرض، وأقيمت صلاة الجنازة من مسجد السيدة نفيسة.
وشارك فى صلاة الجنازة عدد من أقارب وأسرة الرحل الزعيم جمال عبد الناصر، وآخرون من أقارب زوجته.
ومن المقرر أن يقام العزاء يوم الخميس القادم بمسجد عمر مكرم.
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