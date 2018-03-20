نتنياهو: تدفق المهاجرين الأفارقة أسوأ من هجمات الإرهابيين المحتملة

نتنياهو: تدفق المهاجرين الأفارقة أسوأ من هجمات الإرهابيين المحتملةالثلاثاء، 20 مارس 2018 11:05 م
نتنياهو
أ ف ب
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اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن تدفق للمهاجرين الأفارقة، أسوأ من الاعتداءات الإرهابية المحتملة.
وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلى من أن موجة تدفق المهاجرين غير اليهود تهدد نسيج إسرائيل.
وذكرت وزارة الداخلية الإسرائيلية، أن هناك نحو 42 ألف مهاجر افريقي، معظمهم من السودان واريتريا، حاليا فى إسرائيل. وأمرت الحكومة الآلاف منهم بالمغادرة أو مواجهة احتمال سجنهم لأجل غير مسمى.
وقال "نحن نتحدث عن دولة يهودية وديموقراطية، لكن كيف نضمن دولة يهودية وديموقراطية بوجود 50 ألفا ثم 100 ألف ثم 150 ألف مهاجر كل عام".
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