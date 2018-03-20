video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 12:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نتنياهو: تدفق المهاجرين الأفارقة أسوأ من هجمات الإرهابيين المحتملة

الثلاثاء، 20 مارس 2018 11:05 م
نتنياهو: تدفق المهاجرين الأفارقة أسوأ من هجمات الإرهابيين المحتملة نتنياهو





أ ف ب
إضافة تعليق

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن تدفق للمهاجرين الأفارقة، أسوأ من الاعتداءات الإرهابية المحتملة.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلى من أن موجة تدفق المهاجرين غير اليهود تهدد نسيج إسرائيل.

وذكرت وزارة الداخلية الإسرائيلية، أن هناك نحو 42 ألف مهاجر افريقي، معظمهم من السودان واريتريا، حاليا فى إسرائيل. وأمرت الحكومة الآلاف منهم بالمغادرة أو مواجهة احتمال سجنهم لأجل غير مسمى.

وقال "نحن نتحدث عن دولة يهودية وديموقراطية، لكن كيف نضمن دولة يهودية وديموقراطية بوجود 50 ألفا ثم 100 ألف ثم 150 ألف مهاجر كل عام".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جيروزاليم بوست: المدعى العام قد يوجه اتهاما لسارة نتنياهو فى قضية فساد

وزير المال الإسرائيلى: نتنياهو سيستقيل فى حال توجيه التهم إليه

نتنياهو

اخبار العالم

الارهاب

اخبار اسرائيل

اخبار العرب




لا تفوتك
ننشر نماذج البوكليت التجريبى لطلاب للثانوية الأزهرية

ننشر نماذج البوكليت التجريبى لطلاب للثانوية الأزهرية

هل يكون محمد صلاح أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم؟.. باريس سان جيرمان يشعل الميركاتو مع برشلونة والريال لضم "الفرعون" بـ 200 مليون استرلينى.. الإعلام الفرنسي يعترف بصعوبة خطف خليفة كافانى.. ورغبة اللاعب تحسم مصيره

هل يكون محمد صلاح أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم؟.. باريس سان جيرمان يشعل الميركاتو مع برشلونة والريال لضم "الفرعون" بـ 200 مليون استرلينى.. الإعلام الفرنسي يعترف بصعوبة خطف خليفة كافانى.. ورغبة اللاعب تحسم مصيره

صور.. اتجاهات الموضة الغير عادية المقتحمة العالم فى 2018.. "طبقات الملابس" مع Balenciaga.. وموضة "العمال" حملت إمضاء Calvin Klein.. والـ Uggs XXL مفاجأة "Y/Project"

صور.. اتجاهات الموضة الغير عادية المقتحمة العالم فى 2018.. "طبقات الملابس" مع Balenciaga.. وموضة "العمال" حملت إمضاء Calvin Klein.. والـ Uggs XXL مفاجأة "Y/Project"

فى اليوم العالمى للسعادة.. ازاى تفعّل 10 هرمونات مسئولين عنها فى جسمك

فى اليوم العالمى للسعادة.. ازاى تفعّل 10 هرمونات مسئولين عنها فى جسمك

تعرف على تاريخ مواجهات كوبر وسانتوس قبل مباراة مصر والبرتغال

تعرف على تاريخ مواجهات كوبر وسانتوس قبل مباراة مصر والبرتغال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة