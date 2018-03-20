نائب وزير الصحة يحاضر بـ"إعلام العامة للاستعلامات" حول تحديات الواقع السكانى







كتب محمد السيد

بدأت صباح اليوم، الثلاثاء، فعاليات الدورة التثقيفية لمسئولى الإعلام السكانى بمراكز الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات افتتحت الدورة بمحاضرة الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان الذى قدم عرضاً شاملاً عن وضع السكان فى مصر، وتحديات الواقع السكانى واستراتيجية الدولة فى التعامل مع المشكلة السكانية فى إطار استراتيجية التنمية فى مصر 2030.

وعرض الدكتور ياسر جمال رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتقويم بالمجلس القومى للسكان أهم الأرقام والمؤشرات السكانية ودلالتها، ثم تحدثت الدكتورة راندا فخر الدين استشارى أمراض النساء عن الصحة الإنجابية فى إطار الصحة الحياتية، واستعرضت أهم وسائل تنظيم الأسرة.

وأكد المستشار الإعلامى عمرو محسوب النبى، رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، أن برنامج الدورة مستمر على مدى ثلاثة أيام حيث تستعرض غداً الدكتورة سلوى العوادلى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة مفهوم التسويق الاجتماعى وكيفية تخطيط وتنفيذ الحملات الإعلامية فى القضايا المجتمعية بينما يقدم فضيلة الشيخ محمد البسطويسى مدير إدارة المساجد بوزارة الأوقاف رأى الدين فى تنظيم الأسرة والبعد الدينى للمشكلة السكانية.

وأضاف محسوب النبى أن اليوم الثالث مخصص لعرض أبعاد وتحديات الأمن القومى المصرى يقدمه اللواء الدكتور محمود ضياء الدين عيسى إستشارى الدفاع والأمن القومى.