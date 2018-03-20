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ميناء غرب بورسعيد يستقبل 2500 رأس ماشية حية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:19 م
ميناء غرب بورسعيد يستقبل 2500 رأس ماشية حية السفينة OMEGA STAR





بورسعيد - محمد عزام
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، استقبال السفينة  OMEGA STAR  القادمة من أسبانيا، والتى يبلغ طولها 97 متر والغاطس 5.5 متر وذلك لتفريغ 2500  رأس ماشية حية بالميناء.
 
وذكر بيان الهيئة الاقتصادية، أن هذه السفينة تعتبر الرابعة التى تدخل الميناء خلال شهر مارس الجارى فقد إستقبل الميناء السفينة BLUE OCEANA وعلى متنها 6279 رأس ماشية والسفينة ADEL .1 وعلى متنها 1046 رأس ماشية وأخيرا السفينة VICTORY وعلى متنها 7500 رأس ماشية .
 
وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من والى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة .
 
 
 
 
 

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