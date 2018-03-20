ميناء دمياط يستقبل 9 سفن متنوعة خلال 24 ساعة الماضية







دمياط-معتز الشربينى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات،و6 سفن بضائع عامة بينما غادر سفينتا حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وأشار ميناء دمياط فى بيان له اليوم إلى أن إجمالى السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة،بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر الميناء في الثامنة مساء أمس القطار رقم 2435 و في الثالثة صباح اليوم القطار رقم 2443 بحمولة إجمالية 2730 طن قمح، في حين غادر عدد 120 سيارة نقل محملة بـ 5300 طن قمح .

وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 167767 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26353 طنا .

وفي سياق آخر استقبل الميناء في الخامسة مساء أمس قطار محمل بـ 840 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر ،شملت حركة الصادر من الميناء 6700 طن يوريا و 2900 طن مولاس و 2151 طن علف .