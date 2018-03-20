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ميركل: أيرلندا يمكنها الاعتماد على ألمانيا فى محادثات "بريكست"

الثلاثاء، 20 مارس 2018 05:31 م
ميركل: أيرلندا يمكنها الاعتماد على ألمانيا فى محادثات "بريكست" المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل





برلين (أ ش أ)
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صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، بأن جمهورية أيرلندا يمكنها الاعتماد على ألمانيا فى المحادثات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".

وقالت ميركل إن كل من الاتحاد الأوروبى وبريطانيا يسعان لإيجاد طريقة للإبقاء على الحدود بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية.

وقابلت ميركل، رئيس الوزراء الأيرلندى "ليو فرادكار" فى برلين، اليوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من إعلان مفاوضى الاتحاد الأوروبى وبريطانيا عدم التوصل لحل لقضية الحدود الأيرلندية بالرغم من تحقيق تقدم كبير فى محادثات "بريكست".

وأضافت ميركل "لا بد من إيجاد حل، ألمانيا تدعم بشكل كامل موقف أيرلندا".

وأكد فرادكار أهمية التوصل لحل يمكن شمال أيرلندا من البقاء ضمن الاتحاد الجمركى الخاص بالاتحاد الأوروبى بينما تغادر كل المناطق الأخرى فى بريطانيا هذا الاتحاد الجمركى.

 


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