موظف بالجمالية ينتحل صفة أمين شرطة للانتقام من مندوب مبيعات







كتب أحمد إسماعيل

اعترف موظف بانتحال صفة أمين شرطة بالاشتراك مع صاحب كشك فى الجمالية، للاستيلاء على أموال مندوب مبيعات بسبب خلافات مالية بينهما، إنه فعل ذلك بهدف إرهاب الضحية فقط، لسداد ما عليه من مبالغ مالية.

من جانبها قررت نيابة الجمالية الجزئية برئاسة المستشار أحمد زيتون، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، حجز المتهمين على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بانتحال صفة والاستيلاء على أموال المجنى عليه.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه.

تعود تفاصيل القضية، أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية بشارع الازهر، وبصحبتهم القوة المرافقة تمكنوا من ضبط كل من هانى. ف.م.39 سنة، كاتب رابع بشركة الصرف الصحى، وبحوزته جهاز لاسلكى، ماركة موتورلا خاص بجهة عمله، وحمادة.ف.ج. 41 سنة صاحب كشك، حال انتحال الأول صفة أمين شرطة بمباحث القسم واستيقاف احمد .م.س. 32 سنة مندوب مبيعات، والسابق اتهامه فى القضية رقم 8537 لسنة 2011م الشرابية " سرقة مسكن "، وإجباره على دفع مبلغ مالى 700 جنيه للمتهم الثانى مديونية عليه نظير معاملات تجارية فيما بينهما .

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضاف الثانى انه نظرا لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه حول معاملات تجارية ورفضه السداد فاختمرت فى ذهنه الاستعانة بالمتهم الأول لإجبار المجنى عليه على سداد ما عليه من مبالغ مالية.

بسؤال المجنى عليه اتهمهما باستيقافه وإجباره على دفع مبلغ مالى للمتهم الثانى عقب تهديد الأول له بالإيذاء منتحلا صفة أمين شرطة، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق .