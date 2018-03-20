موجز أخبار 10.. رسائل السيسى الهامة فى حوار "شعب ورئيس"







نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء "حوار شعب ورئيس"، بأنه لم يتحرك فى 3 يوليو 2013 من أجل شعبيته ولكن لحماية المصريين.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساء..

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن شعبية الشخص هى حب الذات، وذلك الشخص يريد أن يرى بريق المحبة فى عيون الناس، موضحاً أن شعبيته لم تأت لأنه يتحرك من أجل الشعبية، لكن من أجل الحفاظ على المواطنين وحمايتهم.

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن الاحتفال بعيد الأم أمرٌ جائز شرعًا لا مانع منه ولا حرج فيه، والبدعة المردودة إنما هى ما أُحدث على خلاف الشرع، أما ما شهد الشرع لأصله فإنه لا يكون مردودًا.

علم "اليوم السابع" أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب ستعقد اجتماعاً مطلع الأسبوع المقبل لبحث ثلاثة طلبات محالة إليها بشأن رفع الحصانة عن ثلاثة نواب من بينهم النائب مرتضى منصور.

طالب السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، الحكومة البريطانية باستكمال التحقيقات فى حادث مقتل المواطنة المصرية مريم عبد السلام من أجل تحقيق العدالة ومعاقبة الجناة.

حصل "اليوم السابع" على وثيقة منسوبة من مكتب رئيس جهاز الأمن الخارجى الليبى الأسبق، موسى كوسه، حول موافقته على تمويل حملة الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى.

أعلن الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن الانتهاء من نماذج البوكليت "التجريبية"، للعام الحالى 2017/2018، الخاصّة بالشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى الدور الأول.

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن أزمة توفر الدولار فى مصر انتهت وأصبحت من الماضى، مؤكدًا على توفر الدولار بالبنوك لتمويل الاستيراد والسفر للخارج، لافتًا إلى أن مصرفه أصدر شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، تقدر بنحو 18 ألف شهادة، بحصيلة إجمالية تساوى نحو 28 مليون جنيه.