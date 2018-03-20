موجز أخبار الساعة 6.. إرسال أوراق انتخابات الرئاسة للمحاكم لتوزيعها على القضاة

موجز أخبار الساعة 6.. إرسال أوراق انتخابات الرئاسة للمحاكم لتوزيعها على القضاةالثلاثاء، 20 مارس 2018 06:04 م
نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها إرسال أوراق الانتخابات الرئاسية للمحاكم لتوزيعها على القضاة بالمحافظات.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..
السيسى يبحث تطوير منظومة السكك الحديدية مع رئيس الوزراء ووزير النقل
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن وزير النقل عرض خلال الاجتماع المستجدات على صعيد تطوير منظومة السكك الحديدية.
أرسلت الهيئة الوطنية للانتخابات، أوراق الانتخابات الرئاسية المتضمنة كشوف الناخبين واللجان وكافة ما يتعلق بعملية التصويت، عدا بطاقات الاقتراع، إلى المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 38 محكمة، وذلك حتى يتسنى تخزينها وضمان عدم تأخرها، تمهيدا لتوزيع المظاريف على كل قاضى بحسب اللجنة التى سيشرف عليها، من داخل الصالات المغطاة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، قبل يوم من الاقتراع.
السيسى يؤكد أهمية استمرار تطوير تأمين المطارات وفق أعلى المعايير العالمية
كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بوجود أزمة نقص فى ألبان الأطفال المدعمة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى أكدت أنه لا يوجد أى نقص فى ألبان الأطفال المدعمة، وأن الكميات وفيرة والمخزون آمن، وذلك بعد نجاح تطبيق منظومة توزيع الألبان من خلال وحدات الرعاية الأساسية فقط، مشيرةً إلى أن هناك 1092منفذاً موزعة على كافة أنحاء الجمهورية يقوم بتوفير ألبان الأطفال المدعمة.
أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أنه تم الاشتباه فى تسمم بعض التلاميذ بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وتابع: "تم تشكيل فريق وقائى لفحص الحالات وتم نقل جميع الحالات إلى مستشفى الباجور وثبت أن حالتين فقط تعانى من الاشتباه فى التسمم وتلقوا الرعاية الطبية الكاملة وحالتهم مستقرة".
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لإعادة الخلافة منذ بدايتها وهو ما جلعها ألعوبة بيد الغير مفعولاً بها، مشدداً على أن الرسول الكريم لم يأمرنا بإعادة الخلافة مرة أخرى وإنما أمرنا أن نسحب أيدينا ونتوجه لله ضارعين.
فيس بوك فى مرمى النار مجددا.. Cambridge Analytica تحصل على بيانات 50 مليون مستخدم للموقع دون إذنهم وتبيعها لحملة "ترامب" الانتخابية.. سهم الشركة ينخفض لأدنى مستوياته.. ومطالبات بالتوقف عن استخدام الموقع تماما
استغل المستشارون العاملون فى حملة دونالد ترامب الرئاسية بيانات فيس بوك الشخصية للملايين من المستخدمين من أجل استهداف الناخبين، هذا هو ملخص ما تداولته الصحف العالمية على مدار الأيام القليلة الماضية، إذ تشير القصص والبيانات إلى أن عملاق الشبكات الاجتماعية خُدع من قبل أحد الباحثين، الذى أفادت التقارير أنه تمكن من الوصول إلى بيانات أكثر من 50 مليون مستخدم لموقع فيس بوك، والتى أسيء استخدامها بعد ذلك للإعلانات السياسية خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، وهذا بعد بيعه لتلك البيانات لإحدى الشركات الخاصة بتحليل البيانات والمرتبطة بحملة "ترامب" الانتخابية".
خاض المنتخب البرتغالى أول تدريباته اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة المنتخب المصرى الودية يوم الجمعة المقبل فى مدينة زيورخ السويسرية.
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