موجز أخبار الساعة 6.. إرسال أوراق انتخابات الرئاسة للمحاكم لتوزيعها على القضاة







نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها إرسال أوراق الانتخابات الرئاسية للمحاكم لتوزيعها على القضاة بالمحافظات.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

السيسى يبحث تطوير منظومة السكك الحديدية مع رئيس الوزراء ووزير النقل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن وزير النقل عرض خلال الاجتماع المستجدات على صعيد تطوير منظومة السكك الحديدية.

كشف الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تقرر تقديم موعد امتحانات الثانوية الأزهرية يوما واحدا لتبدأ 29 مايو على أن تتنهى يوم 1 يوليو، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الأخذ برغبة الطلاب فى إعادة توزيع جدول الثانوية وتحديد مادة فى اليوم بدلا من مادتين عدا أول يوم امتحان والأيام التى يسبقها إجازة، حيث يمتحن فيها الطلاب مادتين. الصحة: خروج جميع تلاميذ مدرسة المنوفية من المستشفى بعد تأكد عدم إصابتهم بالتسمم أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، تعرض 3 تلاميذ لآلام بالبطن بمدرسة الشهيد محمود زكريا الابتدائية بقرية بئر شمس، مركز الباجور، محافظة المنوفية، بعد تناولهم الوجبة المدرسية. إرسال أوراق الانتخابات الرئاسية للمحاكم لتوزيعها على القضاة بالمحافظات أرسلت الهيئة الوطنية للانتخابات، أوراق الانتخابات الرئاسية المتضمنة كشوف الناخبين واللجان وكافة ما يتعلق بعملية التصويت، عدا بطاقات الاقتراع، إلى المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 38 محكمة، وذلك حتى يتسنى تخزينها وضمان عدم تأخرها، تمهيدا لتوزيع المظاريف على كل قاضى بحسب اللجنة التى سيشرف عليها، من داخل الصالات المغطاة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، قبل يوم من الاقتراع. السيسى يؤكد أهمية استمرار تطوير تأمين المطارات وفق أعلى المعايير العالمية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحى وزير الطيران المدنى، وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير الطيران المدنى والنهوض بمختلف قطاعاته وتنمية وتطوير العنصر البشرى والبنية التحتية، بهدف دعم حركة النقل الجوى ومواكبة المتطلبات التكنولوجية الحديثة.

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بوجود أزمة نقص فى ألبان الأطفال المدعمة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى أكدت أنه لا يوجد أى نقص فى ألبان الأطفال المدعمة، وأن الكميات وفيرة والمخزون آمن، وذلك بعد نجاح تطبيق منظومة توزيع الألبان من خلال وحدات الرعاية الأساسية فقط، مشيرةً إلى أن هناك 1092منفذاً موزعة على كافة أنحاء الجمهورية يقوم بتوفير ألبان الأطفال المدعمة. المالية: صرف مرتبات العاملين فى الحكومة من يوم 25 - 28 كل شهر أصدر عمرو الجارحى وزير المالية منشور رقم 3 لسنة 2018 ، بشأن آلية تنفيذ توجه الدولة، للتحول إلى النظم الإلكترونية والمالية والمحاسبية إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 123 لسنة 2017 ، و 2374 لسنة 2017، مشيرا إلى صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة من 25 حتى 28 من كل شهر.

أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أنه تم الاشتباه فى تسمم بعض التلاميذ بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وتابع: "تم تشكيل فريق وقائى لفحص الحالات وتم نقل جميع الحالات إلى مستشفى الباجور وثبت أن حالتين فقط تعانى من الاشتباه فى التسمم وتلقوا الرعاية الطبية الكاملة وحالتهم مستقرة". على جمعة: الرسول أخبرنا بعدم محاولة إعادة الخلافة بعد انقطاعها قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لإعادة الخلافة منذ بدايتها وهو ما جلعها ألعوبة بيد الغير مفعولاً بها، مشدداً على أن الرسول الكريم لم يأمرنا بإعادة الخلافة مرة أخرى وإنما أمرنا أن نسحب أيدينا ونتوجه لله ضارعين.

استغل المستشارون العاملون فى حملة دونالد ترامب الرئاسية بيانات فيس بوك الشخصية للملايين من المستخدمين من أجل استهداف الناخبين، هذا هو ملخص ما تداولته الصحف العالمية على مدار الأيام القليلة الماضية، إذ تشير القصص والبيانات إلى أن عملاق الشبكات الاجتماعية خُدع من قبل أحد الباحثين، الذى أفادت التقارير أنه تمكن من الوصول إلى بيانات أكثر من 50 مليون مستخدم لموقع فيس بوك، والتى أسيء استخدامها بعد ذلك للإعلانات السياسية خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، وهذا بعد بيعه لتلك البيانات لإحدى الشركات الخاصة بتحليل البيانات والمرتبطة بحملة "ترامب" الانتخابية". فوائد المنتخب الوطنى من معسكر سويسرا.. الاحتكاك بالمنتخبات الأوروبية.. عودة الانسجام بين الفراعنة.. هدنة مطلوبة بعد أزمة عبد الله السعيد.. الاطمئنان على الوافدين الجدد برعاية الشحات وأفشة.. وتجربة خطة المونديال بدأ منتخب مصر معسكره الأول استعدادًا للمونديال بسويسرا والذى يواجه فيه البرتغال واليونان وديًا يومى 23 و27 مارس الجارى.



حرر مسؤلو اللجنة المشكلة من جانب وزارة الشباب والرياضة لفرز العضويات المستثناة بنادى الزمالك ماليا، محضرا بقسم شرطة العجوزة حمل رقم 2241 اتهموا فيه مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بمنعهم من دخول النادى لممارسة عملهم.

خاض المنتخب البرتغالى أول تدريباته اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة المنتخب المصرى الودية يوم الجمعة المقبل فى مدينة زيورخ السويسرية.

"داعش" يُهدد كأس العالم بصورة جديدة من إعدام ميسي واصل تنظيم "داعش" تهديده لبطولة كأس العالم "روسيا 2018" المقرر إقامته فى الفترة بين 14 يونيو و15 يوليو المقبل.