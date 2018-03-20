موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. المالية: صرف مرتبات العاملين فى الحكومة من يوم 25 - 28 كل شهر







نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان المالية صرف مرتبات العاملين فى الحكومة من يوم 25 - 28 كل شهر وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

المالية: صرف مرتبات العاملين فى الحكومة من يوم 25 - 28 كل شهر

أصدر عمرو الجارحى وزير المالية منشور رقم 3 لسنة 2018 ، بشأن آلية تنفيذ توجه الدولة، للتحول إلى النظم الإلكترونية والمالية والمحاسبية إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 123 لسنة 2017 ، و 2374 لسنة 2017، مشيرا إلى صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة من 25 حتى 28 من كل شهر.

رئيس الوطنية للانتخابات:الانتهاء من كافة الاستعدادات لإجراء انتخابات الرئاسة

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، مشيرا إلى أنه تم توزيع القضاة والمستشارين على المحاكم بالمحافظات .

ننشر أسماء الوفد العسكرى الليبى التابع لحكومة الوفاق باجتماع القاهرة

حصل "اليوم السابع" على أسماء وفد العسكريين الليبيين التابع للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، والذى يجتمع فى القاهرة مع وفد القيادة العامة للجيش الليبى وعدد من قيادات عسكرية فى الجنوب الليبى.

سفير مصر بروسيا: باستئناف الرحلات نستعيد الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو

أكد سفير مصر لدى روسيا إيهاب نصر، أن العلاقات السياسية بين البلدين تتسم بدرجة عالية من التنسيق وبمساحة كبيرة للغاية من التوافق فى الرؤى، والحرص الدائم على تبادل الرأى والتنسيق على المستويات كافة.

وزير الشباب لخالد أبو بكر: سأرد على المسيئين فى التوقيت المناسب

وعد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، الإعلامى خالد أبو بكر بألا يستمر صمته طويلا ضد كل ما يتعرض له من إساءات، وقال إن رده سيكون فى التوقيت المناسب، وبإجراءات محسوبة بدقة.

انطلاق اجتماعات العسكريين الليبيين بمصر.. وبيان مشترك يصدر عن الاجتماع

انطلقت منذ قليل اجتماعات العسكريين الليبيين فى أحد فنادق القاهرة، لبحث إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية الليبية والاتفاق على توحيدها تحت قيادة واحدة.

فيديو.. نجل أم مثالية يحدث جلبة بمؤتمر إعلان أسماء الأمهات المثاليات (تحديث )

شهد مؤتمر وزارة التضامن، حالة من الهرج والمرج، بعد صعود أحد الأشخاص لمنصة مسئولة الوزارة أثناء إعلانها أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية بمقر وزارة التضامن.

ننشر صور الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية

ينشر "اليوم السابع" صور الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وأسرهم، حيث يتم تكريمهم غدا الأربعاء، فى احتفالية كبرى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

"اليوم السابع" ينشر صور "الفطيرة المدرسية" المحشوة بالعجوة لطلاب المدارس

ينشر "اليوم السابع" صور الوجبة المدرسية " الفطيرة المدرسية" الموردة من قبل المشروع الخدمى للتغذية المدرسية التابع لوزارة الزراعة.

السيسى: مصر حريصة على تعزيز علاقات التعاون مع اليونان لتحقيق مصالح الشعبين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص مصر عل تعزيز علاقات التعاون مع اليونان، بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، ومشيدا بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور فى الوقت الحالى على صعيد العديد من المجالات، وكذلك التعاون فى إطار الآلية الثلاثية مع قبرص خاصة فى مجال الطاقة فى شرق المتوسط. كما أعرب السيسى عن تقدير مصر لمواقف القيادة والشعب اليونانى الداعمة لمصر خاصة فى أعقاب ثورة 30 يونيو .

غادة والى: الرئيس السيسى يكرم الأمهات المثاليات غدا (صور )

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم تكريم الأمهات المثاليات فى احتفالية كبرى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن الرئيس حريص على ضيافة الأمهات المثاليات وتكريمهن.

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس دافئ على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا.





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