مهاب مميش : عبور 49 سفينة قناة السويس بحمولة 3.2 مليون طن

مهاب مميش : عبور 49 سفينة قناة السويس بحمولة 3.2 مليون طنالثلاثاء، 20 مارس 2018 01:25 م
الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس،أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء عبور 49 سفينة، بحمولة 3.2 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.
وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 22 سفن بحمولة 2 مليون 100 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج OOCL INGONESI، بحمولة 220 ألف طن، قادمة من هولندا، ومتجهة إلى سنغافورا.
وعبرت 27 سفينة من إتجاه الجنوب(القناة الجديدة )،بحمولة مليون و700 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات البنميةMSC AMSTERDAM ،بحمولة 181 ألف طن، قادمة من سنغافورا،ومتجهة إلى لبنان.
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