مندوب مصر فى جنيف يطالب الحكومة البريطانية بمعاقبة الجناة بمقتل "مريم"







كتب محمد الجالى

طالب السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، الحكومة البريطانية باستكمال التحقيقات فى حادث مقتل المواطنة المصرية مريم عبد السلام من أجل تحقيق العدالة ومعاقبة الجناة.

كما طالب علاء يوسف، فى كلمته اليوم، الثلاثاء، أمام مجلس حقوق الانسان، الحكومة الالمانية بالانتهاء من التحقيقات فى واقعة مقتل الطالبة المصرية شادن محمد الجوهرى فى مارس 2017 وتحمل الحكومة الألمانية مسئوليتها فى إجلاء الحقيقة وتحقيق المحاسبة الفعالة لمرتكبى الحادث.

و أدان السفير علاء يوسف تصاعد الخطاب العنصرى فى أوروبا وحضه على كراهية الاجانب وتشجيعه على التمييز والعنف ضد الأقليات واللاجئين والمهاجرين بما فى ذلك ضد العرب والمسلمين والمنحدرين من أصول أفريقية.

وأشار إلى بعض التصريحات العنصرية التى صدرت مؤخراً عن كبار المسئولين الألمان، والخطاب العنصرى الذى تتبناه تيارات اليمين المتطرف التى يتسع نفوذها فى دول الاتحاد الأوروبى وأبرزها حركة البديل من ألمانيا التى باتت تمثل أكبر أحزاب المعارضة داخل البُندستاج الألمانى.

وشدد علاء يوسف فى كلمته، على ضرورة إيلاء مجلس حقوق الانسان الإهتمام اللازم لتلك المسألة، وحث دول أوروبا الغربية على التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان للاستفادة من برامجها فى مجالات بناء القدرات ونشر الوعى بقيم التسامح وتقبل الآخر، ولاسيما جهات إنفاذ القانون والعاملين فى المجالات ذات الصلة بالهجرة واللجوء، فضلاً عن إدماج ثقافة الاختلاف وقيم التسامح وتقبل الأخر فى المناهج الدراسية.