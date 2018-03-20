مكة المكرمة: 4 ملايين معتمر أدوا المناسك منذ بداية محرم







كتبت ميرفت رشاد

أعلنت إمارة مكة المكرمة، أن عدد المعتمرين الوافدين للمملكة العربية السعودية، منذ بداية محرم وحتى جمادى الثانى أكثر من 4 ملايين معتمر وسط منظومة متكاملة من الخدمات لضيوف الرحمن، وأشارت إلى أن 134 شركة تقوم بنقل أكثر 334 ألف معتمر بشكل يومى من وإلى المسجد الحرام.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، قد ابتكرت تطبيقا تقنيا حديثا يعتبر الأولى من نوعه على مستوى المملكة يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى، الذى قدمته ضمن مبادراتها فى تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يعمل التطبيق على الرد المستمر عبر تلقى أسئلة المستخدمين من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وبشكل تفاعلى وذلك على أى استفسار يرد من الحاج أو المعتمر أو الزائر.

وقالت " الوزارة " إن مستخدم التطبيق سيتمكن من التعرف على الخدمات التى تقدمها الوزارة، بالإضافة إلى إمكانية التعامل مع كافة الاستفسارات التى ترد من الزائر عن طريق " تشات بوت" وهو تطبيق مصغّر يعمل على منصات التواصل الاجتماعى ويقوم بتنفيذ الأوامر التى صمم لتنفيذها من خلال المحادثات التفاعلية دون التدخل البشرى.

تغذى وزارة الحج والعمرة "التطبيق" بالمعلومات الأساسية للحجاج والمعتمرين والزوار وكيفية الرد عليها، كما سيتيح للمعتمرين فى الخارج فرصة التعرف على شركات الحج والعمرة المعتمدة فى بلدانهم وذلك من خلال تحديد الموقع الاقرب للحاج أو المعتمر.

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة فى إطلاق البرنامج خلال العام القادم، بعد الانتهاء من تزويد التطبيق بكامل المعلومات المهمة وربطه بمعلومات الحجاج أو المعتمر والمعلومات والمتعلقة بالحج والعمرة وذلك ضمن الخدمات التى توفرها الوزارة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

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