video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 02:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مكافحة الهجرة غير الشرعية الإيطالية: إنشاء مركز لتأمين الحدود بأكاديمية الشرطة بمصر

الثلاثاء، 20 مارس 2018 12:49 م
مكافحة الهجرة غير الشرعية الإيطالية: إنشاء مركز لتأمين الحدود بأكاديمية الشرطة بمصر المدير المركزى لشرطة حماية الحدود الاوروبي





كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

قال المدير المركزى لشرطة حماية الحدود الأوروبية ومحافظ مكافحة الهجرة غير الشرعية الإيطالي، إن مصر تدرب نحو كوادر أمنية من نحو 94 دولة ولديها خبرات كبيرة فى مواجهة الهجرة غير الشرعية.

 

وأضاف محافظ مكافحة الهجرة غير الشرعية الإيطالى: نشكر الاتحاد الأوروبي لدعمها المالى لتدريب الكوادر الأفريقية على مكافحة الهجرة غير الشرعية.

 

وأردف محافظ مكافحة الهجرة غير الشرعية الإيطالى، أن مصر وإيطاليا يعملان على تدريب الكوادر الأمنية على مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال مشروع تدريبى على مدار 14 شهر، وقد يمتد لوقت أطول، ويتم عقد 3 دورات تدريبة.

 

وتابع محافظ مكافحة الهجرة غير الشرعية الإيطالى، وسيحضر أكثر مِن 300 مسئول حدودى لهذه الدورات، وسيتم التدريب على مراقبة الحدود ومحاربة الاتجار بالبشر والالتزام بالقوانين الدولية، وإجراءات الحماية الدولية واحترام حقوق الإنسان، حيث تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنا.

 

وأكمل محافظ مكافحة الهجرة غير الشرعية الإيطالى، كلمته قائلاً، يجب علينا أن نراعى حقوق الإنسان بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين، لافتا إلى أن 19 شخصا من ممثلي دول أفريقية حضروا ورشة العمل الأولى اليوم فى أكاديمية الشرطة المصرية.

 

وأضاف، محافظ مكافحة الهجرة غير الشرعية الإيطالى، نعمل على توعية حرس الحدود للتصدى للهجرة غير الشرعية، فضلاً عن إنشاء مركز لتأمين الحدود بأكاديمية الشرطة المصرية لتدريب الكوادر الأفريقية على تأمين الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية، وسيكون هناك خبراء مصريين وإيطاليين لتحديد مناهج المشروع.

 

ونظمت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور قيادات أمنية من إيطاليا، لبحث نتائج البتروكول الذي وقعته مصر مع إيطاليا بشأن الاستفادة من خبرات الشرطة المصرية في مجال التدريب للكوادر الشرطية الأفريقية بتمويل من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس شرطة إيطاليا: نستفيد من خبرات الأمن المصرى لمكافحة الهجرة غير الشرعية (صور)

الاتحاد الاوروبي

ايطاليا

الداخلية

اخبار الداخلية

مصر وايطاليا

اكاديمية الشرطة

وزارة الداخلية




لا تفوتك
شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة