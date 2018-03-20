مكافحة الهجرة غير الشرعية الإيطالية: إنشاء مركز لتأمين الحدود بأكاديمية الشرطة بمصر







كتب محمود عبد الراضى

قال المدير المركزى لشرطة حماية الحدود الأوروبية ومحافظ مكافحة الهجرة غير الشرعية الإيطالي، إن مصر تدرب نحو كوادر أمنية من نحو 94 دولة ولديها خبرات كبيرة فى مواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف محافظ مكافحة الهجرة غير الشرعية الإيطالى: نشكر الاتحاد الأوروبي لدعمها المالى لتدريب الكوادر الأفريقية على مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأردف محافظ مكافحة الهجرة غير الشرعية الإيطالى، أن مصر وإيطاليا يعملان على تدريب الكوادر الأمنية على مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال مشروع تدريبى على مدار 14 شهر، وقد يمتد لوقت أطول، ويتم عقد 3 دورات تدريبة.

وتابع محافظ مكافحة الهجرة غير الشرعية الإيطالى، وسيحضر أكثر مِن 300 مسئول حدودى لهذه الدورات، وسيتم التدريب على مراقبة الحدود ومحاربة الاتجار بالبشر والالتزام بالقوانين الدولية، وإجراءات الحماية الدولية واحترام حقوق الإنسان، حيث تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنا.

وأكمل محافظ مكافحة الهجرة غير الشرعية الإيطالى، كلمته قائلاً، يجب علينا أن نراعى حقوق الإنسان بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين، لافتا إلى أن 19 شخصا من ممثلي دول أفريقية حضروا ورشة العمل الأولى اليوم فى أكاديمية الشرطة المصرية.

وأضاف، محافظ مكافحة الهجرة غير الشرعية الإيطالى، نعمل على توعية حرس الحدود للتصدى للهجرة غير الشرعية، فضلاً عن إنشاء مركز لتأمين الحدود بأكاديمية الشرطة المصرية لتدريب الكوادر الأفريقية على تأمين الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية، وسيكون هناك خبراء مصريين وإيطاليين لتحديد مناهج المشروع.

ونظمت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور قيادات أمنية من إيطاليا، لبحث نتائج البتروكول الذي وقعته مصر مع إيطاليا بشأن الاستفادة من خبرات الشرطة المصرية في مجال التدريب للكوادر الشرطية الأفريقية بتمويل من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا.