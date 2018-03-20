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الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:01 م
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مقتل 9 منشقين من فارك فى عملية عسكرية بكولومبيا

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:41 م
مقتل 9 منشقين من فارك فى عملية عسكرية بكولومبيا الجيش الكولومبى -أرشيفية





(أ ف ب)
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قتل تسعة منشقين مفترضين من منظمة "القوات المسلحة الثورية فى كولومبيا" (فارك) السابقة التى سلمت اسلحتها، خلال عملية للجيش الكولومبى الإثنين فى منطقة لإنتاج الكوكا فى جنوب البلاد، كما اعلنت وزارة الدفاع، وأضافت الوزارة على حسابها فى تويتر ان العملية قد شنت فى بلدية كالامار بدائرة غوافيارى.

وأوضح الوزير لويس كارلوس فيليغاس فى مؤتمر صحفى "نقوم بتحديد هوية اثنين من القتلى، ويمكن ان يكونا من كبار قادة هذه المنظمة المنشقة".

وأشار إلى أن العملية التى يشنها الجيش والقوات الجوية والشرطة، وتترافق مع عمليات قصف ومعارك ميدانية "أدت الى سقوط كامل المنظمة المنحرفة التى كانت ملاحقة".

وكانت غوافيارى منطقة تنشط فيها القوات المسلحة الثورية فى كولومبيا، بسبب المحاصيل الكثيرة لورق الكوكا - المكون الأساسى للكوكايين، الذى تعد كولومبيا منتجه العالمى الاول- وموقعها الاستراتيجى للتحكم بتجارة المخدرات.

ووقعت منظمة فارك الشيوعية اتفاق سلام تاريخيا مع الحكومة فى نوفمبر 2016، وتحولت منذ ذلك الحين حزبا سياسيا، لكن بعضا من عناصرها رفضوا تسليم أسلحتهم.

لذلك يواصل حوالى 1100 من 7000 مقاتل مما كان أقوى مجموعة متمردة مسلحة فى القارة الأمريكية، كما تفيد تقديرات الحكومة ومراكز البحث، نشاطهم فى الاتجار بالمخدرات والعمل المنجمى غير القانونى.


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