مقتل 29 شخصا فى إطلاق الفصائل المسلحة قذائف على سوق شعبى بدمشق







كتب أيمن رمضان - ووكالات

قال التليفزيون السورى فى نبأ عاجل له إن 29 شخصا لقوا مصرعهم جراء إطلاق الفصائل المسلحة قذائف على سوق شعبى فى ضواحى دمشق.

وقال مصدر إن القذيفة الصاروخية أطلقتها "التنظيمات الارهابية" على سوق شعبية فى حى كشكول على أطراف ضاحية جرمانا جنوب شرق دمشق. فيما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن القتلى "مدنيون".