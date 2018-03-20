مقتل العشرات من الجيش السورى فى هجوم لفصائل المعارضة بمسرابا شرقى دمشق







دمشق (أ ش أ)

لقى العشرات من قوات الجيش السورى مصرعهم فى هجوم مفاجئ لفصائل المعارضة على بلدة مسرابا شرقى العاصمة دمشق.

وقالت مصادر بالمعارضة السورية -وفقا لما ذكرته قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن القتلى من قوات الجيش السورى سقطوا خلال اقتحامهم أحد الأبنية التى تختبئ الفصائل المعارضة فيها، وتم الاستيلاء على أسلحتهم.

وأضافت المصادر أن فصائل المعارضة تمكنت من دخول بلدة مسرابا الفاصلة بين دوما وباقى بلدات الغوطة، رغم استقدام قوات النظام لتعزيزات عسكرية بهدف استعادة المواقع التى تقدمت إليها المعارضة.. مشيرة إلى أن المعارك مستمرة هناك.

من ناحية أخرى، أفادت قناة (العربية الحدث) بمقتل 10 أشخاص وإصابة 17 آخرين فى قصف على مخيم للنازحين بريف إدلب شمإلى سوريا.

وفى إطار منفصل، أعلن الجيش الروسى أن 80 ألف مدنى غادروا الغوطة الشرقية حتى اليوم عبر الممرات الآمنة.