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مفتى الجمهورية يبدأ زيارة رسمية لـ "إسلام أباد" ويلقى خطبة الجمعة بأكبر مساجدها

الثلاثاء، 20 مارس 2018 10:46 ص
مفتى الجمهورية يبدأ زيارة رسمية لـ "إسلام أباد" ويلقى خطبة الجمعة بأكبر مساجدها الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية





كتب لؤى على
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يبدأ الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، زيارة رسمية إلى إسلام أباد تستمر لعدة أيام، بدعوة من رئيس جمهورية باكستان.

كما سيلقى مفتى الجمهورية خطبة الجمعة فى أكبر مساجد العاصمة الباكستانية "إسلام أباد"، وسيلقى كذلك الكلمة الرئيسيَّة فى مؤتمر "مكافحة التطرُّف" المزمع عقده فى "إسلام أباد".

وصرح الدكتور إبراهيم نجم - مستشار مفتي الجمهورية - أن زيارة فضيلة المفتى لباكستان من الزيارات المهمة، وتأتى فى توقيت دقيق؛ كون باكستان تعانى بشدة من ازدياد وتيرة التطرف والعمليات الإرهابية فى الفترة الأخيرة.

وأضاف الدكتور نجم أنه سيتم خلال الزيارة بحثُ أوجه تعزيز التعاون الدينى ومكافحة الفكر المتطرف، والاستفادة من تجربة دار الإفتاء الرائدة في مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب، وكذلك تدريب الأئمة الباكستانيين على التصدى للفكر المنحرف وترسيخ ثقافة الوسطية والتسامح وقبول الآخر.


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إسلام أباد

خطبةَ الجمعة




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