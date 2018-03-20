مفتى الجمهورية: عيد الأم جائز شرعا.. لا مانع منه ولا حرج فيه







كتب لؤى على

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن الاحتفال بعيد الأم أمرٌ جائز شرعًا لا مانع منه ولا حرج فيه، والبدعة المردودة إنما هى ما أُحدث على خلاف الشرع، أما ما شهد الشرع لأصله فإنه لا يكون مردودًا.

يذكر أن عيد الأم هو احتفال ظهر حديثاً فى مطلع القرن العشرين، تحتفل به فى بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع.

ويختلف تاريخه عيد الأم من دولة لأخرى، فمثلاً فى العالم العربى يكون اليوم الأول من فصل الربيع أى يوم 21 مارس أما فى النرويج فيحتفل به فى 2 فبراير، فى الأرجنتين فهو يوم 3 أكتوبر،وجنوب افريقيا تحتفل به يوم 1 مايو، وفى الولايات المتحدة يكون الاحتفال فى الأحد الثانى من شهر مايو من كل عام.