مفتى الجمهورية: عيد الأم جائز شرعا.. لا مانع منه ولا حرج فيه

مفتى الجمهورية: عيد الأم جائز شرعا.. لا مانع منه ولا حرج فيهالثلاثاء، 20 مارس 2018 09:27 م
الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على
إضافة تعليق
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن الاحتفال بعيد الأم أمرٌ جائز شرعًا لا مانع منه ولا حرج فيه، والبدعة المردودة إنما هى ما أُحدث على خلاف الشرع، أما ما شهد الشرع لأصله فإنه لا يكون مردودًا.
يذكر أن عيد الأم هو احتفال ظهر حديثاً فى مطلع القرن العشرين، تحتفل به فى بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع.
ويختلف تاريخه عيد الأم من دولة لأخرى، فمثلاً فى العالم العربى يكون اليوم الأول من فصل الربيع أى يوم 21 مارس أما فى النرويج فيحتفل به فى 2 فبراير، فى الأرجنتين فهو يوم 3 أكتوبر،وجنوب افريقيا تحتفل به يوم 1 مايو، وفى الولايات المتحدة يكون الاحتفال فى الأحد الثانى من شهر مايو من كل عام.
إضافة تعليق
هل يكون محمد صلاح أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم؟.. باريس سان جيرمان يشعل الميركاتو مع برشلونة والريال لضم "الفرعون" بـ 200 مليون استرلينى.. الإعلام الفرنسي يعترف بصعوبة خطف خليفة كافانى.. ورغبة اللاعب تحسم مصيره
صور.. اتجاهات الموضة الغير عادية المقتحمة العالم فى 2018.. "طبقات الملابس" مع Balenciaga.. وموضة "العمال" حملت إمضاء Calvin Klein.. والـ Uggs XXL مفاجأة "Y/Project"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة