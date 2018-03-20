video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 12:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مفتى الجمهورية: عيد الأم جائز شرعا.. لا مانع منه ولا حرج فيه

الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:27 م
مفتى الجمهورية: عيد الأم جائز شرعا.. لا مانع منه ولا حرج فيه الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية





كتب لؤى على
إضافة تعليق

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن الاحتفال بعيد الأم أمرٌ جائز شرعًا لا مانع منه ولا حرج فيه، والبدعة المردودة إنما هى ما أُحدث على خلاف الشرع، أما ما شهد الشرع لأصله فإنه لا يكون مردودًا.
 
يذكر أن عيد الأم هو احتفال ظهر حديثاً فى مطلع القرن العشرين، تحتفل به فى بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع. 
 
ويختلف تاريخه عيد الأم من دولة لأخرى، فمثلاً فى العالم العربى يكون اليوم الأول من فصل الربيع أى يوم 21 مارس أما فى النرويج فيحتفل به فى 2 فبراير، فى الأرجنتين فهو يوم 3 أكتوبر،وجنوب افريقيا تحتفل به يوم 1 مايو، وفى الولايات المتحدة يكون الاحتفال فى الأحد الثانى من شهر مايو من كل عام.
 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تقديم موعد امتحانات الثانوية الأزهرية لتبدأ 29 مايو وتنتهى 1 يوليو

"البحوث الإسلامية": بدء الاختبار التحريرى لمسابقة ابتعاث شهر رمضان الخميس

ننشر نماذج البوكليت التجريبى لطلاب للثانوية الأزهرية

عيد الام

عيد الأم

مفتى الجمهورية

دار الافتاء




لا تفوتك
ننشر نماذج البوكليت التجريبى لطلاب للثانوية الأزهرية

ننشر نماذج البوكليت التجريبى لطلاب للثانوية الأزهرية

هل يكون محمد صلاح أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم؟.. باريس سان جيرمان يشعل الميركاتو مع برشلونة والريال لضم "الفرعون" بـ 200 مليون استرلينى.. الإعلام الفرنسي يعترف بصعوبة خطف خليفة كافانى.. ورغبة اللاعب تحسم مصيره

هل يكون محمد صلاح أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم؟.. باريس سان جيرمان يشعل الميركاتو مع برشلونة والريال لضم "الفرعون" بـ 200 مليون استرلينى.. الإعلام الفرنسي يعترف بصعوبة خطف خليفة كافانى.. ورغبة اللاعب تحسم مصيره

صور.. اتجاهات الموضة الغير عادية المقتحمة العالم فى 2018.. "طبقات الملابس" مع Balenciaga.. وموضة "العمال" حملت إمضاء Calvin Klein.. والـ Uggs XXL مفاجأة "Y/Project"

صور.. اتجاهات الموضة الغير عادية المقتحمة العالم فى 2018.. "طبقات الملابس" مع Balenciaga.. وموضة "العمال" حملت إمضاء Calvin Klein.. والـ Uggs XXL مفاجأة "Y/Project"

فى اليوم العالمى للسعادة.. ازاى تفعّل 10 هرمونات مسئولين عنها فى جسمك

فى اليوم العالمى للسعادة.. ازاى تفعّل 10 هرمونات مسئولين عنها فى جسمك

تعرف على تاريخ مواجهات كوبر وسانتوس قبل مباراة مصر والبرتغال

تعرف على تاريخ مواجهات كوبر وسانتوس قبل مباراة مصر والبرتغال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة