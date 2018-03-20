مصطفى بكرى: "الرئيس السيسي وقف ضد جماعة فاشية خططت لخطف مصر من الشعب"

نظمت قبيلة السماعنة "آل رشاد" بقرية الكعمات بمركز أبو تشت جماهير حاشد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ولاية ثانية ودعم القوات المسلحة والشرطة فى حربها على الإرهاب، وسط حضور كبير وحشد من أهالى مراكز أبوتشت وفرشوط والبلينا عدد من النواب.



وقال الكاتب مصطفى بكرى كلمته أن الأخوان عندما كانوا في الحكم، ورئيسهم كانوا يخططون لخطف مصر لكن الرئيس "السيسي" وقف لهذا المخطط منالجماعة الفاشية الإرهابية.



وأضاف أثناء حكم الإخوان كان في احتفال بذكرى تحرير سيناء همست للرئيس السيسي وقولت له البلد مخنوقة والمصرين معندهمش أمل فطمئنا وأعطانا رسائل مصر ام الدنيا وهتبقي قد الدنيا، لأنه رئيس لكل المصريين وشعرنا أن مصر دخلت فى نفق مظلم، حتي وقف الجيش مع ثورة 30 يونيو.



وقال اللواء جمال عبد العال ،عضو البرلمان والنائب عصام بركات أن المصريين ضربوا المثل الأعلى فى تلاحم أثناء أجراء الأنتخابات الرئاسية ووقفت الطوابير لترد على مزاعم الأخوان بأن المصريين سيقاطعون الأنتخابات، وسننزل للميادين للحشد المصريين أمام اللجان لنثبت للعالم أن الرئيس السيسي كان على حق حينما أزاح الفاشية الأخوانية.