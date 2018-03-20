مصر للطيران تنقل المنتخب إلى سويسرا فى أول مشوار المونديال بروسيا 2018

غادرت صباح اليوم بعثة المنتخب المصرى لكرة القدم على رحلة رقم MS3000 من صالة 4 بمطار القاهرة الدولى متجهة إلى مدينة زيورخ بسويسرا وذلك لخوض مباريات ودية مع المنتخب البرتغالى والمنتخب اليوناني فى إطار الاستعدادات لمونديال روسيا 2018 على أن تكون عودة المنتخب صباح يوم 28 مارس على رحلة رقم MS3001 القادمة من زيورخ.





وأكدت الشركة فى بيان لها أن الشركة الوطنية لن تتوانى فى توفير كافة التسهيلات لبعثة المنتخب الأول لكرة القدم خلال رحلته باستخدام أحدث طرازات مصر للطيران المنضمة للأسطول حديثاً البوينج B737-800 NG التى تتمتع بأعلى مستويات الرفاهية لنقل الفريق فى جميع رحلاته الخارجية.





هذا وقد أعرب الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر واللاعبين والشركة المنظمة بريزنتيشن عن سعادتهم بالطائرة الجديدة وعليها علم مصر وصور اللاعبين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية فى أرض المطار.



وأعرب اللاعبون عن تفاؤلهم بالسفر على متن الناقل الوطنى الذى شاركهم فى تحقيق العديد من البطولات مثل بطولة الأمم الأفريقية 1959 فى السودان و1998 فى بوركينافاسو و2008 فى غانا و2010 أنجولا.





جدير بالذكر أنه تم أمس الإعلان عن طائرة مصر للطيران الرسمية للمنتخب القومى، وكذلك اختيار مصر للطيران الناقل الرسمى للمنتخب المصرى والدورى المصرى وكأس مصر وحقوق الرعاية الأخرى التى تمتلكها شركة بريزنتيشن من اتحاد الكرة المصرى وذلك لمدة خمسة سنوات.